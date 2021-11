Déi éischt Reaktiounen op de geplangten Transitiounsprogramm, fir Ex-Prisonéier bei der Sich no enger Wunneng z'ënnerstëtzen, fale kritesch aus.

Kritik Transitiounsprogramm / Reportage Claude Zeimetz

Als “Gepléischters” bezeechent d’Caritas den Transitiounsprojet vun der Regierung, deen Ex-Prisonéier hëllefe soll no hirer Entloossung an enger éischter Phas eng Wunneng ze fannen an an der Gesellschaft Fouss ze faassen. Eng reell Verbesserung gëtt sech net erwaart. Och d’Associatioun “eran, eraus... an elo?”, déi sech fir d’Prisonéier asetzt, ass enttäuscht.

Keng zousätzlech Wunnengen, keng zousätzlech Moyenen. Den Transitiounsprojet gesäit vir, datt zwee sougenannten Agents de liaison agestallt ginn. Si solle Prisonéier ouni Wunnméiglechkeet an der akuter Phas fir déi éischt siwen Deeg no der Entloossung en Ënnerdaach an enger Noutstruktur organiséieren. Dat ass absolut kontraproduktiv, seet de Gregory Fonseca vun der Associatioun "eran, eraus... an elo?". Ex-Prisonéier wieren dacks vulnerabel Persounen. Et géif drëms goen den Däiwelskrees an deem si dra wieren ze briechen. An den Noutstrukture géife si awer nees direkt mat Leit aus dem Drogemilieu a Kontakt kommen. Vun enger adequater, individueller Betreiung fir en Ex-Prisonéier, dee kloer drop ugewise wier, kéint keng Rieds goen.

Dës Aschätzung deelt d’Carole Reckinger vun der Caritas. Déi éischt Wochen no der Entloossung aus dem Prisong wieren déi Wichtegst fir sech ze stabiliséieren an am normale Liewe Fouss ze faassen. Dofir hat d’Caritas viru Jore scho mat internationalen Experten e Projet fir Transitiounshaiser ausgeschafft. D’Organisatioun war quasi an de Startlächer fir lasszeleeën, wéi se vu Regierungssäit ausgebremst gouf. Vun deem, wat am Koalitiounsaccord virgesi war, wier quasi näischt méi iwwreg bliwwen. Am neie Projet, deen d’Justizministesch Sam Tanson an d’Familljeministesch Corinne Cahen Enn Oktober virgestallt hunn, sinn déi spezifesch Transitiounshaiser fir Ex-Prisonéier souguer gestrach. Et géing drëms eng Stigmatiséierung ze verhënneren.

Grad dowéinst hat d’Caritas verschidden Typpe Wunnstrukture virgesinn, wou just wéineg Betraffener beienee gewiescht wieren an en adaptéierten Encadrement kritt hätten. Esou d’Carole Reckinger. Am neien Transitiounsprojet sollen d’Ex-Detenuen an enger zweeter Phas mat Hëllef vun den Agents de liaison an de schonn existente sozial encadréierte Logementer ënnerkommen. Si sollen net par Rapport zu anere sozial schwaach gestallte Persoune bevirdeelegt ginn, esou d’Politik.

Mä genee mat der Astellung bleiwe mer beim “business as usual”, bedaueren d’Acteure vum Terrain. Dat, wat elo um Dësch läit, wier e klore Schrëtt no hannen. Et géifen elo schonn net genuch där sozial encadréiert Logementer ginn. Zwee Agents de liaison géifen dorunner och net vill änneren. Mam Transitiounsprojet, deen Ugangs 2022 ulafe soll, géifen d’Ex-Detenuen weiderhin net besser encadréiert ginn, wéi virdrun. An et géif d’Gesellschaft méi deier kaschten, wann dës Persoune réckfälleg géife ginn.

Ex-Prisonéier kommen elo op déi selwecht Waardelëschten, mam Ënnerscheed, datt si duerch hir Vergaangenheet e schwéiere Stand hunn a besonnesch an der kruzialer Ufanksphas op en enken Encadrement ugewise wieren. An dat kéinten och d'Associatiounen, déi um Pilotprojet bedeelegt solle sinn, net einfach mol niewelaanscht leeschten. Derbäi kënnt, datt d'Noutstrukture wéi d'Wanteraktioun oder d'Fixerstuff sécher keen adequat Ëmfeld fir ee sinn, dee frësch aus dem Prisong kënnt.

Och "eran, eraus... an elo?" seet sech enttäuscht, datt mordicus Argumenter géint den initiale Projet gesicht gi wieren. Dobäi géif déi ganz Gesellschaft dovunner profitéiere wa Leit, déi aus dem Prisong kommen, bei hirer Sortie opgefaangen a begleet ginn, fir datt se net méi réckfälleg ginn.

Den zoustännege Ministeschen Tanson a Cahen no kéinte 50-80 Ex-Detenuen d’Joer fir den Transitiounsprojet a Fro kommen. Eligibel sinn hei awer och just Residenten. De Grégory Fonseca gëtt ze bedenken, datt si just en Deel vun de Betraffenen ausmaachen, déi ouni Dag iwwer dem Kapp an d’Fräiheet gelooss ginn. Fir Leit ouni Openthaltsgeneemegung géif et weiderhin guer keng Offer.