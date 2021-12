Bei enger Demonstratioun géint d'Coronamesuren an der Stad koum et zu Ausschreidungen um Chrëschtmaart a beim Premierminister sengem privatem Doheem.

Eng ganz Rei Politiker hunn dann och schonn op de soziale Medie reagéiert.

De grénge Vizepremier François Bausch schreift op Twitter, dat, wat sech virum Xavier Bettel senger Hausdier an um Chrëschtmaart ofgespillt hätt, wier net ze toleréieren.

Meenungsfräiheet a Manifestatiounsfräiheet jo, mee Aggressioun, Vandalismus a Bedrohung, dat geet guer net!!! Dat wat sech haut virum @Xavier_Bettel senger Hausdier an um Chrëschtmaart ofgespillt huet ass net ze toleréieren. pic.twitter.com/UFcTnM7d84 — François Bausch (@Francois_Bausch) December 4, 2021

Um Twitter-Account vun der CSV heescht et, et géing een zur Meenungsfräiheet an zum Recht ze manifestéiere stoen, ma dat géing ophalen, wa Privatpersounen an hirer Fräiheet bei sech doheem géinge viséiert ginn oder de Chrëschtmaart géing gestiermt ginn.

Mir stinn zur Meenungsfräiheet. Mir stinn zum Recht fir ze manifestéieren. Mee och do mussen d’ Reegelen agehale ginn. All déi Fräiheeten a Rechter halen op, wa Privatpersounen an hirer Fräiheet bei sech doheem viséiert sinn oder wann z.B. de Chrëschtmaart gestiermt gëtt. — CSV (@CSV_news) December 4, 2021

Och de Piraten-Deputéierte Sven Clement verurteelt Demonstratioune viru Privathaiser. Domat hätten déi Leit den demokrateschen Debat verlooss a wéilte just nach als Mob aschüchteren.

Wien viru Privathäiser demonstréiert hunn den Niveau vum demokrateschen Débat verlooss a well als Mob just nach aschüchteren. Demoe: Jo, MEE NET SOU! — Sven Clement (@svnee) December 4, 2021

De Generalsekretär vun der LSAP Tom Jungen schreift iwwerdeems op Facebook, d'Biller hätten hie staark un d'Biller virum Haus vun der sächsescher Gesondheetsministesch erënnert. Et wier inakzeptabel an hätt näischt mat Manifestatiounsrecht ze dinn.

Fir de Mars Di Bartolomeo wier seng Toleranz do um Enn.

Feig maskéiert op der Gëlle Fra an ouni Mask virum Virus. Meng Toleranz ass um Enn. Eis mat Naziverbriecher ze vergläichen, ignoréieren , datt eis Kannerklinik un hier Limite stéisst an eist Gesondheetspersonal och. Vandalismus um Premier séngem Haus. Stopp! pic.twitter.com/uZKuvJlXMd — Mars Di Bartolomeo (@Mars_Bartolomeo) December 4, 2021

Och de Premier huet reagéiert. E Grupp Leit hat sech jo e Samschdeg den Owend viru senger Hausdier versammelt an haten ënner anerem mat réien Eeër geschoss. Wat sech an der Stad ofgespillt huet, kann a wéilt hien net akzeptéieren, heescht et am Statement vum Xavier Bettel e Sonndeg de Moien.

"Meenungsfräiheet heescht net, datt ee Famillje mat klenge Kanner verängschtegen däerf, andeems ee Chrëschtmäert stiermt.Meenungsfräiheet heescht net, datt ee Mënschen agresséieren däerf, déi anerer Meenung sinn. Meenungsfräiheet heescht net, datt een den Holocaust verharmlosen däerf."

De Minister fir d'bannenzeg Sécherheet Henri Kox huet no den Tëschefäll betount, datt jiddereen e Recht op Meenungsfräiheet hätt, huet awer d'Sachbeschiedegungen an all Form vu Belästegung an Aschüchterungsversich op d'Schäerfst verurteelt.

Den Henri Kox gëtt am Journal op RTL Radio Lëtzebuerg um 10 Auer live Explikatiounen zu den Evenementer a gëtt duerno um 10.30 Auer och eng Pressekonferenz mat der Police, déi Dir an Livestream suivéiere kënnt.