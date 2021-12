Déi meescht Leit op der Maniff waren och ouni Masken ënnerwee an hu keng Distanze respektéiert.

De Samschdeg de Mëtteg sinn e puer dausend Leit vum Glacis iwwer de Boulevard Royal an duerno laanscht d‘Gëlle Fra Richtung Place Clairefontaine getrëppelt, fir géint d‘Corona-Mesuren ze manifestéieren.

Duerno waren d‘Manifestanten op der Place d‘Armes virum Cercle. D‘Stëmmung war fir Lëtzebuerger Verhältnisser deels opgelueden. De Chrëschtmaart op der Plëss an och op der Gëlle Fra goufen zäitweis zougemaach, dat hues eis e Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg confirméiert, well d‘Manifestanten de CovidCheck net respektéiert hunn.

E Grupp vun e puer honnert Leit war duerno och weider vun der Uewerstad Richtung Gare a Bouneweg getrëppelt. Den Trafic an och d'Tram war doduerch deels zolidd blockéiert. D'Manifestanten sinn dann och zu Bouneweg virun d'Haus vum Premier Xavier Bettel gaangen, fir do ze manifestéieren. De Mann vum Premier Bettel, den Gauthier Destenay, huet op Instagram Biller vun de Manifestanten virun hirem Haus gepost. Dorop gesäit een dann och, dass Eeër widder d'Fassade vum Premier gehäit goufen an och een Auto, deen an der Strooss stoung, gouf zerkraazt.