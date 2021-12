En Dënschdeg den Owend war de Generalrot vun der LSAP zu Walfer beieneen an huet unanime gréng Luucht fir déi annoncéiert Changementer an der Partei ginn.

LSAP Generalrot / Reportage Dany Rasqué

Dat war eigentlech just nach eng Formsaach, nodeems d'Partei d'lescht Woch jo scho wësse gedoen hat, datt de Claude Haagen an de Georges Engel d'Successioun vum Romain Schneider an Dan Kersch als Minister fir d'Landwirtschaft an d'Securité sociale respektiv als Aarbechts- a Sportminister iwwerhuelen.

Fir den Dikrecher Député-Maire an de sozialistesche Fraktiounschef ass dës nei Aarbecht mat gréissere Changementer verbonnen. D'Paulette Lenert, déi nei Vizepremier gëtt, ass scho méi vertraut mat där Aufgab.

D'Gesondheetsministesch seet, et wier fir si eng zousätzlech Erausfuerderung, déi si och mat Freed géif ugoen. Et wier eng Erausfuerderung, bei där een de globale Bléck fir d'Aarbecht vun der Regierung nach géif schäerfen, och wann dat fir d'Gesondheetsministesch och net méi wierklech nei ass. "Ech si jo all Woch souwisou present am Regierungsrot. De Poste vum Vizepremier ass einfach méi eng zentral Roll, déi een iwwerhëlt an och d'Kommunikatioun assuréiert mat der Fraktioun, mat der Partei. Dat si Saachen, déi ech an der Vergaangenheet scho begleet hunn an déi elo méi present wäerte ginn. Dat Eenzegt, wat ech mer wënschen, ass, datt déi Kris relativ séier eriwwer ass. Dat ass dat Eenzegt, wat engem wierklech nach richteg an de Féiss läit."

Corona ass definitiv och ee vun de schwéieren Dossieren, déi de Claude Haagen als neie Minister vun der Securité sociale um Dësch leien huet, mä och an der Agrikultur waart Aarbecht. Dofir d'Fro un de Claude Haagen, wéi ee Ressort senger Meenung no méi ustrengend ass. "Et sinn emol zwee ënnerschiddlech Ressorten. D'Securité sociale ass eppes, wat mech wierklech intresséiert. Agrikultur d'selwecht. Ech mengen och dee ruralen Deel vum Land, wéi d'Agrikultur um Niveau vum Land ka bestëmmt ginn, ass ganz wichteg, well ee sech do och mat europäesche Projete muss auserneesetzen. Mat Direktiven, wéi een Impakt déi op Lëtzebuerg hunn a mam Finanzement souwuel fir d'Securité sociale wéi fir och d'Agrikultur."

Och de Georges Engel, deen aktuell jo nach Fraktiounschef ass, freet sech op seng nei Tâche. De personelle Changement am Ministère dierft awer keng fundamental Changementer bedeiten, seet hien. "Well et e Koalitiounsprogramm gëtt, et gëtt e Walprogramm, et gëtt e Programm vun der LSAP an un déi wäerte mer eis och halen. Natierlech ass de Georges Engel net den Dan Kersch. Et ass en anere Mënsch. Et ass och en anere Stil, mä fundamental un der Richtung vun der Politik wäert et elo keng grouss Ännerunge ginn. Mir hunn eng ganz Rei Gesetzer, déi an der Maach sinn. Droit à la déconnexion, den Teletravail, d'ITM etc. Et kommen eng ganz Rei Sujeten op eis duer, déi ganz wichteg sinn an déi bis d'Walen 2023 nach fir Gespréichsstoff suergen."

Ier de Georges Engel elo a d'Regierung wiesselt, well hie sech an deenen nächste Wochen och ganz intensiv mam LSAP-President Yves Cruchten zesummesetzen, deen neie Chef vun der sozialistescher Fraktioun um Krautmaart gëtt.