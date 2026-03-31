Op der PompelHausse vun iwwer 5 Cent beim Diesel a Masutt

Vun e Mëttwoch um Hallefnuecht u kaschten den Diesel an de Masutt nees e puer Cent de Liter méi.
Update: 31.03.2026 18:00
Nodeem de 95er (1,758 Euro de Liter) an den 98er (1,858 Euro de Liter) schonn déi leschten Nuecht geklomme sinn, wäerten den Diesel an de Masutt vun de Mëttwoch u méi deier sinn. Fir den Diesel ass et eng Hausse vun 5,2 Cent, esou datt een hei elo fir de Liter 2,057 Euro wäert bezuelen. De Masutt gëtt 5,3 Cent méi deier an hei bezilt een de Liter elo 1,517 Euro.

Mat dëser Hausse si mer net méi esou wäit vun de Rekordpräisser vum Diesel a Masutt ewech. Den 10. Mäerz 2022 nämlech huet ee fir ee Liter Diesel 2,112 Euro bezuelt an de Masutt war deemools mat 1,553 Euro de Liter verkaf ginn. Esou ass et op d’mannst um Site vu Petrol.lu ze liesen.

Am meeschte gelies
Face-à-face mam Nora Back an dem Marc Spautz
"Iwwert de Mindestloun hu mer net geschwat"
Video
Audio
83
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
Google-Datenzenter zu Lëtzebuerg
Wéi gesäit de CEO vum Lëtzebuerger Datenzenter d'Kriticke vum Mouveco um Projet zu Biissen?
Video
28
Geschate Wäert vu 4,4 Milliounen Euro
88 Kilogramm Kokain am Cargo Center saiséiert, véier Leit festgeholl
Haff Réimech géint Wëllschwäi-Plo
"Dat biologescht Gläichgewiicht ass net méi do"
Video
Audio
Fotoen
22
Weider News
Buttek an der Grand-Rue
D'Police mellt Abréch zu Ettelbréck a Colmer
An dëse Beruffer feelt et u Leit
Gesicht gi virun allem Mataarbechter an der Industrie
Audio
Femmes socialistes hunn eng nei Presidentin
D'Jasmine Pettinger iwwerhëlt dee Poste vun der Maxime Miltgen
0
Bankkaarte geklaut
Police ass op der Sich no zwee Trickdéiwen
Analys vum François Aulner
Mindestloun: An déi zweet Indextranche? An de Gehälteraccord? An d'Produktivitéit?
Audio
Associatioun AAP besuergt
Ëmmer méi Aggressiounen, Iwwergrëffer a Menacë géint Giischtercher
