No ville Spekulatiounen huet déi kanadesch Sängerin Céline Dion endlech offiziell confirméiert, datt si zréck op d'Bün kënnt.
Update: 30.03.2026 22:06
© ANNA KURTH/AFP

Si wäert 10 Concerten an der La Défense Arena spillen, der gréisster iwwerdeckter Hall vun Europa mat enger Kapazitéit vu ronn 40.000 Leit, am September 2026, no méi wéi 4 Joer Paus.

D’Annonce gouf bewosst um Méindeg op hirem 58. Gebuertsdag gemaach, wat dëse Comeback zu engem perséinleche Moment fir d’Kënschtlerin mécht. De Wee zu dëser offizieller Bestätegung huet mat hiren Instagram-Posten ugefaangen, wou si Fotoe vun hirem Liewen zu Paräis gedeelt huet mat der knapper Bildzeil: “Je sais pas, comment te dire…“. Zousätzlech goufe mysteriéis Affichen an der Stad gesi mat Titelen vu Lidder vun Céline Dion.

D’Comeback-Annonce gouf och gemaach mat engem Message um Eiffeltuerm, deen erënnert un hiren Optrëtt bei der Zeremonie vun den Olympesche Spiller zu Paräis 2024, wou si “L’Hymne à l’amour” vun Édith Piaf gesongen huet.

D’Céline Dion kämpft zanter Jore mat enger neurologescher Krankheet, déi Muskel-Spasmë verursaacht. Si hat fir d’éischt am Dezember 2022 vun hirer Krankheet geschwat, nodeems si am Januar 2022 déi lescht Concerte vun hirer Courage World Tour ofgesot huet. D’Sängerin hat awer scho 2008 bei der Taking Chances World Tour éischt Symptomer.

© ANNA KURTH/AFP

Si huet fréier gesot: “Ech hat kee Choix méi, wéi d’Bün ze verloossen, well meng Krankheet huet d’Kontroll iwwer meng Stëmm a mäi ganze Kierper iwwerholl.“ Dëst ënnersträicht wéi bemierkenswäert et ass, dass d’Céline Dion dëse Comeback mécht: “Ech sangen erëm an ech danzen och nees e bëssen ...”

