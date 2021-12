De Staatsrot gesäit mam neie Covidgesetz keng disproportionéiert Aschränkungen an déi individuell Fräiheeten.

E Freideg gëtt eng éischte Kéier an der zoustänneger Chamberkommissioun um Gesetzprojet geschafft, mat deem notamment den 2G-Regime an der Fräizäit a vum hallwe Januar un de Covidcheck-System fir jiddereen op der Aarbecht soll agefouert ginn.

De Staatsrot gëtt also gréng Luucht fir de Covidcheck. Dee géif déi individuell Fräiheeten, wéi gesot, am aktuelle Pandemiekontext net disproportionéiert aschränken. Et géif nämlech drëm goen, duerch de limitéierteren Accès zu Fräizäitaktivitéiten, déi ëffentlech Gesondheet z'assuréieren.

De Staatsrot gëtt allerdéngs ze bedenken, datt d'Mesuren nëmme kënnen effikass sinn, wann d'Reegelen och adequat kontrolléiert ginn, a Verstéiss bestrooft ginn. Notamment am Horeca oder fir Rassemblementer. Eng éischte Kéier soll mam neie Covidgesetz d'Méiglechkeet agefouert ginn, fir d'Identitéit vun de Persounen ze kontrolléieren, déi de Covidcheck virweisen.

E Freideg de Mëtteg um 15.30 Auer kënnt d'Santéskommissioun eng éischte Kéier zesummen, fir um Text ze schaffen. Dat neit Covidgesetz kéint, dem Rapporter Mars di Bartolomeo no, am warscheinlechsten en Donneschdeg de Mëtteg nom Enn vun de Budgetsdebatten déi aner Woch gestëmmt ginn. Den ablécklechen Text leeft den 18. Dezember aus.