D'Lëtzebuerger Regierung huet eng grouss Coronatest-Aktioun fir dës Woch lancéiert.

Dofir krut d'lescht Woch all Stot eng Invitatioun, fir 5 gratis Schnelltester an eng vun den Apdikten am Land sichen ze goen. Mat där Aktioun wëll ee Leit, déi positiv sinn, méi séier detektéieren an isoléieren an esou déi aktuell Corona-Well duerchbriechen.

Ob geimpft oder net geimpft: jidderee soll sech am Kader vun dëser Aktioun testen. Den éischten Test soll en Dënschdeg, de 14. Dezember gemaach ginn an den zweeten e Freideg, de 17. Dezember. Weider gëtt am Schreiwes vum Gesondheetsministère preziséiert, dass sech dës Aktioun net un den Educatiounsberäich adresséiert. D'Schüler an d'Enseignantë gi weiderhin 3 Mol d'Woch an der Schoul getest.

Schreiwes

Lancement de l'action "#Lëtzebuergtestsech" : Vacciné ou non, faire un test COVID-19 reste primordial !

Communiqué par : ministère de la Santé

Afin d'avoir un aperçu plus précis de l'évolution de l'infection dans le pays, le gouvernement luxembourgeois organise du 13 au 19 décembre l'action #Lëtzebuergtestsech.

Dans ce contexte, chaque ménage du Luxembourg a reçu un courrier postal dans la semaine du 6 au 12 décembre, l'invitant à récupérer dans l'une des 98 pharmacies du pays un kit de 5 autotests antigéniques.

La distribution de ces kits devrait permettre à l'ensemble de la population de se tester collectivement lors de deux jours bien précis au courant de cette semaine (avec un espace de 3 à 4 jours entre les deux tests) :



• Le premier test aura lieu le mardi 14 décembre

• Le second test aura lieu le vendredi 17 décembre

(L'action ne s'adresse pas au secteur scolaire. Les élèves et le personnel continueront à être testés 3 fois par semaine à l'école.)



« À travers cette action, qui consiste à réaliser des tests à grande échelle, nous aurons un reflet en temps réel de la situation sanitaire du pays et à grâce la détection des cas positifs la mise en isolation des personnes concernées pourra se faire de façon plus accélérée », explique la ministre de la Santé Paulette Lenert.



Une participation élevée de la population permettra de réduire fortement le nombre des nouvelles infections avant les festivités et regroupements familiaux de fin d'année et d'éviter la mise en place des mesures plus restrictives comme c'est actuellement déjà le cas dans certains pays (fermeture des restaurants voire un nouveau confinement).

Avec un taux de positivité actuel d'environ 8 à 10% des tests PCR réalisés et avec une grande participation de la population à l'action #Lëtzebuergtestsech, il serait possible de diminuer de 50% le nombre de nouvelles infections pour interrompre la vague actuelle.



Comment participer à l'action #Lëtzebuergtestsech ?



• Récupérez en pharmacie, muni de votre lettre, votre kit d' autotests antigéniques.



(Sinon, d'autres autotests d'antigènes peuvent être utilisés.)

• Durant la semaine du 13 au 19 décembre, testez-vous le 14 et le 17 décembre (les deux jours choisis par le gouvernement pour l'action commune) ou à deux autres dates de votre choix (en conservant un espace de 3 à 4 jours entre les deux tests).

Partagez votre participation avec ou sans photo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #Lëtzebuergtestsech et/ou en incluant @sante.lu et tous vos amis.



Votre test est positif? Signalez-le sans tarder sur le site covidtracing.public.lu afin de permettre aux instances compétentes de vous contacter et de nous aider à mieux maitriser la pandémie.



Si vous êtes positif, veuillez également à suivre les recommandations présentées dans la vidéo en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=RPUTXNCsbQE



Chaque test positif déclaré est comptabilisé et les statistiques seront publiées à la fin de la semaine de test.

Des séances Q&A et des séances de test collectif en direct sur Facebook à ne pas rater



Dans le cadre de cette semaine de test, le ministère de la Santé a programmé trois séances en direct sur sa page Facebook :

• Live TESTING du mardi 14 décembre 2021 de 12h00 à 12h30

Thème: #Lëtzebuergtestsech

Avec le virologue de la Direction de la santé Dr Dentzer, et le directeur de la Santé Dr Jean-Claude Schmit : https://fb.me/e/14FI7NsoN

• Live Q+A (hebdomadaire) du jeudi 16 décembre 2021 de 17h00 à 18h00

Thème: Froen un d'Santé - Lëtzebuerg test sech

Avec le virologue de la Direction de la santé Dr Thomas Dentzer, et le directeur du LNS Pr Dr Friedrich Mühlschlegel.

• Live TESTING du vendredi 17 décembre 2021 de 12h00 à 12h30

Thème: #Lëtzebuergtestsech

Avec le virologue de la Direction de la santé Dr Thomas Dentzer, et le directeur de la Santé Dr Jean-Claude Schmit.