Et dierft een net ewechkucken oder banaliséieren: Kanner a Jugendlecher fille sech staark duerch déi sanitär Kris belaascht.

Experte wéi den Direkter vun der Ligue, den Dr. Fränz D’Onghia an d’Chargée de Direction vum Kanner- Jugendtelefon, d'Barbara Gorges Wagner, si sech sécher: D’Pandemie huet een Afloss op déi mental Gesondheet vu Kanner a Jugendlecher.

D’Unicef huet an engem Rapport am Oktober estiméiert, datt hei am Land bal 11.000 Jonker tëscht 10 an 19 Joer psychesch Erkrankungen hunn. Dës Fäll géifen op Grond vun der aktueller Kris méiglecherweis awer an d’Luucht goen.

Angschtzoustänn, Depressiounen, Suicide-Gedanken: Sujeten, déi déi Jonk ëmmer erëm um Kanner-Jugendtelefon abordéieren. “Dat, wat déi Jonk zielen, ass alarmant“, sou d’Barbara Gorges Wagner. “Et dierft een net ewechkucken, soss loosse mir eis Kanner eleng“.

D’Schoul-Konditioune bleiwe komplizéiert, d’sozial Kontakter ageschränkt an d’Ongewëssheet, ee feste Bestanddeel vun eisem Alldag. D'Pandemie géif fir d’Kanner an d’Jugendlecher e konstante Stressfaktor duerstelle, deen zanter knapp zwee Joer undauert a si an hirer sozialer an emotionaler Entwécklung bremst. Et dierft een d’Ängschten an d'Problemer vun de Jonken net banaliséieren – well si sinn do a si si reell.

Virun allem am Educatiounsberäich wier et och wichteg, d’Aen opzehalen an ze reagéieren. Enseignantë wieren zwar net dofir forméiert an et wier och net direkt hir Aufgab, mental Problemer bei Jonker ze erkennen, allerdéngs wiere si all Dag un der Front, a Kontakt mat de Jonken, a kéinten dohier méi fréi Verhalensstéierung bei hinne feststellen. Deemno sollte si, ëmmer wann et geet, och reagéieren an déi Jonk un déi kompetent Servicer weiderleeden.

D'Elisabeth Seimetz vun der Ligue erkläert: Fir sech mental fit ze halen, soll ee versichen – ënnert de néidegen Hygiènes-Konditioune – soziale Kontakt ze hunn a sech net ze isoléieren. Et soll ee sou vill wéi méiglech Zäit an der frëscher Loft verbréngen, sech beweegen an sou gutt et geet gesond ernären. Och wichteg wier et, e gereegelte Schlof- Rhythmus ze hunn.

Infoen zum Thema mental Gesondheet an och zu de 1. Hëllef- Formatiounen an der Santé mentale fënnt een op der Säit vun der Ligue.

De Kanner-Jugendtelefon (KJT) bitt jonke Leit iwwert hir Hotline (116111) een oppent Ouer. Melle kann ee sech beim KJT awer och iwwert E-Mail oder de Live-Chat. Méi Infoen dozou fann Dir hei!