Superdreckskëscht ouni legal Basis / Rep. Diana Hoffmann

RTL-Informatiounen no huet de Kontrakt, deen den Ëmweltministère 2018 mat "Oeko-Service Lëtzebuerg", dem Bedreiwer vun der Superdreckskëscht fir ronn 10 Milliounen Euro d'Joer ofgeschloss huet, keng legal Basis. Dat geet aus 2 juristeschen Avisen ervir, déi e Méindeg der zoustänneger Kommissioun presentéiert goufen. De Kontrakt soll iwwer 10 Joer lafen. Bis haut si scho bal 40 Milliounen un "Oeko-Service Lëtzebuerg" gefloss. Dat Ganzt ouni Rechtsgrondlag, well de Kontrakt potentiell net gëlteg ass, seet de Piraten-Deputéierte Sven Clement am Interview.

Bei Kontrakter vun iwwer 40 Milliounen, déi de Staat ofschléisst, ass e sougenannte Spezialgesetz gefuerdert. Dat ass och de Fall, wann de Kontrakt iwwer eng länger Zäit leeft. Konditiounen, déi d'Konventioun tëscht "Oeko-Service Lëtzebuerg" an dem Ëmweltministere erfëllt. E Spezialgesetz gëtt et awer net. Soss hätt et nämlech och en Debat an der Chamber doriwwer ginn, wéi de Piraten-Deputéierte Sven Clement erkläert. Ouni dat Spezialgesetz hätt d'Regierung sech der parlamentarescher Kontroll entzunn.

D'Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire vun der Chamber hat de juristeschen Avis zu der Konventioun an Optrag ginn. Virgeluecht gouf ee vun der Cellule scientifique an der Chamber, an en zweete vun engem onofhängegen Affekot.

Eréischt am September zejoert gouf et en Audit bei "Oeko-Service Lëtzebuerg". An éischter Linn goung et deemools dorëms, wou d'Geld vum Staat hifléisst. Eng Rëtsch Dysfonctionnementer ware festgehale ginn. Am Verglach zu deem Verstouss, deen elo opgedeckt gouf, wieren dat awer bal Klengegkeete gewiescht, mengt de Piraten-Deputéierten. Do wier een nämlech nach dovun ausgaangen, datt dat Ganzt nach eng legal Basis hätt. Ouni Rechtsgrondlag wieren d'Kontrakter elo ongëlteg.

D'Fro, déi sech elo stellt, ass, ob d'Superdreckskëscht an där Form a mat deem Prestataire ka weidergefouert ginn. An och, wie fir déi Payementer an der Vergaangenheet responsabel war. Déi zoustänneg Chamberkommissioun huet sech nächste Méindeg nach eng kéier Rendez-vous ginn, fir iwwert d'Suitte vun den Avisen ze schwätzen, dës Kéier zesumme mat der Ëmweltkommissioun an der Ëmweltministesch. En Avis, deen den Ëmweltministère zu der Konventioun gemaach hat, wier iwwerdeems zu enger anerer Conclusioun an der Affär komm.