An den Alters-a Fleegeheemer huet d‘Covid-Situatioun sech staark berouegt, wat schwéier Verleef an Hospitalisatiounen ugeet.

Wéi d‘Familljeministesch Corinne Cahen de Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz matgedeelt huet, sinn op en Dënschdeg den Owend gekuckt 42 Residenten an esou Strukture Covid-positiv. Kee vun de Betraffene wär schlëmm krank. Verschidde Leit hätten e bësse Féiwer, Schnapp oder Halswéi. Déi meescht hätte keng Symptomer.

Un deenen Zuele géif een de groussen Impakt vun der Impfung an dem Booster gesinn, huet och den Epidemiolog Joël Mossong betount. Schwéier Verleef géifen et an der Populatioun vun Alters- a Fleegeheemer praktesch net méi ginn.

D‘Schnelltester an der Entrée vun de Fleegeheemer a CIPAe géife streng applizéiert ginn, esou d‘Corinne Cahen.

D‘Omikron-Variant mécht sech awer och an dëse Strukture breet. Am Ufank vun dësem Joer sinn d‘Corona-Fäll ëm 180 Prozent par Rapport zum Maximum vu viru bal 15 Méint geklommen. D‘Zuel vun Hospitalisatiounen an Doudesfäll läit haut awer däitlech ënnert dem Niveau vum Hierscht 2020.

Aktuell ginn et méi Fäll beim Personal ewéi bei den Leit, déi an de Strukture wunnen. Si géife sech dacks doheem ustiechen. Wéi vill Salariéeë concernéiert sinn, konnte weder den Epidemiolog, nach d‘Ministesch soen. Och den Impftaux am Secteur gouf op der Pressekonferenz net genannt. Do hätt ee just d‘Zuele vum Personal mat Wunnsëtz zu Lëtzebuerg. 60 Prozent hätte schonn eng Booster-Impfung kritt, esou de Joël Mossong. Dat wär am Verglach mat anere Secteuren en héije Prozentsaz.

Bei Patienten, déi doheem betreit ginn, ginn et iwwerdeems 57 confirméiert Corona-Fäll.