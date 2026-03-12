RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nächste Weltrekord am StafhéichsprongArmand Duplantis iwwerspréngt 6,31 Meter

Tom Nols
De schweedesche Superstar huet zu Uppsala fir déi 15. Kéier de Weltrekord am Stafhéichsprong gebrach.
Update: 12.03.2026 21:34
D'Lat läit elo op 6,31 Meter
An der Hal ass de “Mondo” neie Weltrekord gesprongen
© FREDRIK PERSSON/TT News Agency via AFP

Den Armand “Mondo” Duplantis huet bei sech zu Uppsala a Schweden säi 15. Weltrekord am Stafhéichsprong opgestallt. Beim “Mondo Classic”, engem World Athletics Indoor Tour Silver Meeting, ass hien en Donneschdeg den Owend am éischte Versuch iwwer 6,31 Meter gesprongen.

De schweedeschen Topstar war just véiermol gesprongen. Iwwer 5,65 Meter, 5,90 Meter a 6,08 Meter, all Kéiers am éischte Versuch. An och de Sprong iwwer d’Weltrekord-Héicht vu 6,31 Meter war an enger Kéier erleedegt.

Et ass déi zweete Kéier, dass den Duplantis op schweedeschem Buedem de Weltrekord brécht, elo déi éischte Kéier an der Hal.

Am meeschte gelies
No Farerflucht um Briddel verhaft
Chauffer war alkoholiséiert, drogéiert an hat kee Fürerschäin
Suite an der Affär "The Family of Man"
Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"
Audio
25
Wann de private Mediekonsum ëffentlech gëtt
Firwat haart Videoen um Handy stéieren, mee kaum een eppes seet
Video
53
Fréieren Déifferdenger Buergermeeschter
Roberto Traversini an éischter Instanz zu dräi Joer Prisong mat integralem Sursis verurteelt
Video
Bal vum Lift an zwee gerappt
Mann an Indien spréngt dem Doud esou just vun der Schëpp
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ball a Rackett sinn anescht wéi am Tennis
Nei Trendsportaart
Wéi gëtt Pickleball gespillt?
Video
0
D'Coupegewënner 2026 bei den Dammen a bei den Hären
Coupefinallen am nationalen Tennis
Titele fir Esch bei den Hären a fir d'Spora bei den Dammen
Fotoen
0
Postlaf
Traditionelle Startschoss fir d'Stroossesaison
Video
Den Iwwerbléck vum Wantersport
Lie McGrath wënnt spannende Slalom zu Kranjska Gora
0
Äishockey
Tornado verléiert an der Verlängerung zu Roanne 3:2 an ass eliminéiert
0
Brazil's Lucas Pinheiro Braathen celebrates after winning the Men's Giant Slalom event, part of FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026 in Kranjska Gora, Slovenia on March 7, 2026. (Photo by Jure Makovec / AFP)
Wantersport
Lucas Pinheiro Braathen wënnt de Riseslalom, nächst knapp Victoire fir d'Laura Pirovano
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.