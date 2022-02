Ënnert den 11 Gemengen, déi dëse Supplement 2020 ausbezuelt hunn, sinn z.B. d'Musel-Gemenge Réimech, Stadbriedemes a Gréiwemaacher.

Net vill Gemengen ginn et am Land, déi hiren Awunner eng kommunal "Solidaritéits-Allocatioun" iwwerweisen: nëmmen eng ronn Dose vun den 102 Gemengen maachen dëst.

A Fro, fir dëse Supplement ze kréien, kommen Leit, déi ewell iwwert den nationalen Solidaritéitsfong eng Allocation de vie chère kréien - d'Gemenge si fräi gestallt, d'Modalitéiten festzeleeën, fir e Montant vun dëser Zoulag ze definéieren, jee no Gréisst vum Stot, respektiv dem Akommes.

Ënnert den 11 Gemengen, déi dëse Supplement 2020 ausbezuelt hunn, sinn z.B. d'Musel-Gemengen Réimech, Stadbriedemes an Gréiwemaacher. Zu Réimech goufen iwwer 193.000 Euro bezuelt, zu Réiden un der Attert zb eng 90.000 Euro.

Keng vun de grousse Gemengen wéi d'Stad, Esch, Déifferdeng oder Diddeleng bezilt esou eng Solidaritéitszoulag.

Dat geet aus der Äntwert vun der Inneministesch Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten Max Hahn ervir.

Vun der Gemeng Déifferdeng koum dann och prompt eng Reaktioun, wouran dementéiert gouf, dass an hirer Gemeng keng sou eng Hëllefstellung géif geleescht ginn. Bei hinne géif et déi kommunal Hëllef, déi fréier emol "Gromperegeld" genannt gouf, schonn zanter éiweg ausbezuelt ginn.

Henri Krecké, Gemengesekretär vun Déifferdeng: "Iwwert Joren hu mer ëmmer nees, falls d’Inflatioun ënnert anerem dëst erfuerdert huet, eis Tauxen a Barèmen vun eisem eegene kommunale Rechemodus ugepasst, bis mer dunn am Joer 2019 beschloss hunn eis kommunal Allocation de solidarité un di staatlech Allocation de vie chère ze koppelen, aus funktionelle/praktesche Grënn. Wore mer 2019 nach bei 15% kommunaler Bedeelegung op de Montant vum Staat, nodeems duerno Pandemie bedéngt de Staat seng Montanten am Joer 2020 verduebelt huet a follglech mär eise Bäitrag als Gemeng jo domadder gläichzäiteg, sou si mer am Joer 2021 op 30% vun der staatlecher Primm geklommen an elo rezent – am Gemengerot vum 19. Januar – souguer op 50% vun der staatlecher Primm fir d’Joer 2022 ! Dëse leschte Stand schléit sech iwwregens am Budget vun der Stad Déifferdeng mat 1,4 Milliounen € zu Buch. An och weiderhin behale mär d’Situatioun, virun allem mat den Deierechten, déi mer momentan am Alldag kennen a virun allem eis manner bemëttelt Familljen/Leit spieren, ganz intensiv am A, zesummen mat eise Sozialdepartementer an dem Office social. Nieft Déifferdeng hunn awer garantéiert och nach aner gréisser Südgemengen esou eng kommunal Bäihëllef zanter Joren."