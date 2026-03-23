Invité vun der Redaktioun (23.Mäerz)Dr. Dominique Santana, Uni Lëtzebuerg

Déi immersiv Expo “Ghosts of the Villa” an der Villa Louvigny iwwer d’Geschicht vu Radio Luxembourg ass scho komplett ausgebucht. Wat ass d’Haaptiddi hannert dëser Ausstellung? Firwat ass Radio Luxembourg esou eng wichteg Referenz an der europäescher Mediegeschicht? A wat fir eng Roll huet de Grand-Duché beim Succès gespillt?
Dat froe mer d’Dokter Dominique Santana vum Zentrum fir zäitgenëssesch an digital Geschicht (C2DH) vun der Uni Lëtzebuerg. Si leet dësen transmediale Projet an ass de Moie kuerz no 8 eis Invitée vun der Redaktioun.
