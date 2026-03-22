Erlangen (D)7 Joer aalt Kand stierft, nodeem Futtballsgol op et gefall ass

Zu Erlangen an Däitschland ass e Samschdeg e Jong vu 7 Joer gestuerwen, nodeems op engem Fussballsterrain virum Match e Gol op hie gefall war. De Jong ass nach mat liewensgeféierlecher Blessuren an d’Klinik komm, wou hien um Enn verscheet ass. D’Police huet eng Enquête opgemaach, fir déi genee Ëmstänn vum trageschen Tëschefall z’iwwerpréiwen. Op der Plaz ware méi Ekippe vum “Kriseninterventiounsteam”, déi d’Leit, déi um Futtballsterrain dobäi waren, ze betreien.
Fir e Sonndeg goufen alleguerten déi geplangten Jugendspiller an der concernéierter Liga ofgesot.