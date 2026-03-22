RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Police trëfft no Kläpperei op staark bluddend Persoun - Méiglechen Täter festgeholl

RTL Lëtzebuerg
Um ganz spéide Samschdeg den Owend koum et an engem Bistro an der Stroossbuerger Strooss an der Stad zu enger Kläpperei.
Update: 22.03.2026 14:00
© Laurent Weber

Kuerz viru Mëtternuecht gouf der Police e blesséierte Mann virun engem Bistro an der Stad gemellt. Wéi d’Beamten agetraff sinn, hu si e Mann ugetraff, deen eng Wonn hannert dem Ouer hat, déi staark geblutt huet. D’Beamten hunn d’Persoun, déi sech grad ëm de Mann gekëmmert huet, ofgeléist an d’Wonn weider versuergt, bis d’Ambulanz agetraff ass. De Blesséierte Mann koum an d’Spidol. D’Police präziséiert awer, datt keng Liewensgefor besteet.

Nodeem de Blesséierte versuergt war, hunn sech d’Beamten op d’Sich nom méiglechen Täter gemaach, dee si kuerz drop identifizéiere konnten. Dësen huet sech de Beamte fräiwëlleg gestallt. Den éischten Ermëttlungen no war e verbale Sträit, bei deem och Mordmenacen ausgeschwat goufen, den Ausléiser fir déi physesch Attacken. De Parquet huet de Mann festhuele gelooss an dëse koum schonn e Sonndeg de Moie virun den Untersuchungsriichter. Déi genee Hannergrënn vun der Dot sinn awer nach net kloer.

Abréch uechter d’Land

Zu Heesdref waren zwou Fraen e Samschdeg géint 14.40 Auer an en Haus agebrach, ma si goufe vun engem vun den Awunner entdeckt. Doropshi si si mat deem, wat si scho geklaut haten, fortgelaf a si mat engem Auto geflücht. Trotz dem Asaz vu méi Patrullen an dem Policehelikopter konnt een déi zwou Täterinnen net erëmfannen. D’Ermëttlunge lafen.

Och vun engem Bewunner vum Haus gouf een Abriecher zu Hoen erwëscht, dat e Samschdeg géint 21.40 Auer. De Mann war duerch d’Terrassendier an d’Wunneng komm. Och hien ass fortgelaf an d’Police huet d’Ermëttlungen opgeholl.

Ëm ongeféier déi selwecht Zäit hat eng Fra zu Krautem zwee Abriecher an hirem Haus erwëscht. Dës si fortgelaf a sinn dono mat engem Auto geflücht. Ermëttlunge goufen ageleet.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.