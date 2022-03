E Mëttwoch huet de Grand-Duc déi nei Ambassadeuren aus Australien, Ecuador, Brunei an Ägypten, esou wéi vum Hellege Stull empfaangen.

Fir Australien wäert d'Caroline Jane Millar de Posten als Ambassadrice iwwerhuelen, fir Ecuador ass et den Hernan Enrqiue Ponce Aray, fir de Brunei de Adnan Mohd. Ja'afar a fir Ägypten den Badr Amned Mohamed Abdelatty.

PDF: De Communiqué vum groussherzoglechen Haff

Wien ass den neien "Nuntius"?

Lëtzebuerg an domat och den Äerzbistum huet e neien Nuntius, also en neien stännege Vertrieder vum Poopst. De neien Nuntius, dee säi Sëtz zu Bréissel huet, ass de Franco Coppola, dee bis ewell de Vatikan am Mexiko vertrueden huet.

Virdrun war den 65 Joer alen italienesche Geeschtlechen an Afrika aktiv, ënner anerem am Burundi an dem Tschad. A Mexiko war de Franco Coppola duerch seng schaarf Kriticken un den organiséierte Banden vu Kriminellen opgefall.

Den apostoulesche Nuntius, deen am Rang vun engem Ambassadeur ass, huet dës Woch dem Grand-Duc seng lettre de créance iwwerreecht. De Franco Coppola ersetzt den Augustine Kasuja, deen no 5 Joer als Nuntius zu Bréissel, zréck a seng Heemecht Uganda gaangen ass.