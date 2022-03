D’CSV huet de Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz Moossname presentéiert fir méi Wunnraum an Hëllefe fir Keefer a Leit, déi lounen.

De Wunnengsbau-politsche Spriecher an Deputéierte Marc Lies huet ënnerstrach, de Pact 2.0 géing fir d’Gemenge just zousätzlech Hürde beim Schafe vun erschwénglechem Wunnraum schafen. D’CSV fuerdert dowéinst ënner anerem d’Vereinfachung vun de Prozeduren, fir Grondstécker am Bauperimeter ze erschléissen, an en Iwwerschaffe vum Naturschutzgesetz.

Doriwwer eraus sollen och privat Investisseure verstäerkt agebonne ginn, well déi ëffentlech Bauträger net genuch baue kéinten. Déi nei Co-Parteipresidentin Elisabeth Margue ass dann op Mesuren agaangen, wéi d’CSV wëll besonnesch Éischtkeefer finanziell entlaaschten. Ënner anerem duerch eng Augmentatioun vum Steierkredit oder der TVA Logement an de Mietzouschoss soll erhéicht ginn.