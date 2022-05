De Fait, datt och Däitschland elo Richtung Cannabislegaliséierung geet, kéint just d'Verhandlungspositioun vu Lëtzebuerg international stäerken.

Déi annoncéiert Legaliséierung vum Fräizäit-Cannabis muss bekanntlech op sech waarde loossen. Den nächste Mount awer soll de Gesetzprojet an de Regierungsrot kommen, deen de privaten Ubau vun enger limitéierter Zuel vu Cannabisplanzen doheem erlaabt. Dat huet d'Justizministesch Sam Tanson en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber annoncéiert. Den Text wier sou gutt wéi fäerdeg.

Et soll och näischt méi an de Casier stoe kommen, wann ee manner wéi 3 Gramm bei sech huet an d'Strofen duerfir ginn och däitlech erof.

De Fait, datt och Däitschland elo Richtung Cannabislegaliséierung geet, kéint just d'Verhandlungspositioun vu Lëtzebuerg international stäerken. En Text, wat den däitsche Gesondheetsministère wëlles huet, hätt si nach net gesinn.