E Méindeg zéien d'Installateuren, Chauffagisten an d'Betriber no, déi Klimatisatiounen abauen. De Congé collectif dauert dëst Joer bis den 21. August.

55 Betriber kruten dëst Joer vun der zoustänneger Kommissioun eng Derogatioun, fir an den nächsten dräi Woche weiderzeschaffen. Am ganzen hate 87 Entreprisen 168 Demanden eragereecht. Déi allermeescht fir urgent Chantieren an Aarbechten a Lycéeën a Schoulen. Dës Zuelen huet d'ITM offiziell fir dëst Joer matgedeelt.

No zwee Joer, déi vun der Pandemie markéiert waren, sinn d'Demande fir dëse Summer nees zeréckgaangen.

Am Verglach: d'lescht Joer waren 223 Demanden eragereecht ginn, fir iwwert den August ze schaffen. Eng Derogatioun fir de Kollektivcongé ass nëmme méiglech mam Accord vun der Personaldelegatioun a wann et sech ëm Depannage, Maintenance a Reparaturaarbechten handelt.

ITM, Douane a Police kënnegen un um Terrain aktiv ze sinn, fir ze kontrolléieren, ob sech un d'Virschrëfte gehale gëtt.