D’Inflatioun, d’Hausse vun de Präisser, ass am Juli op ee Joer gekuckt op 6,8% geklommen, also liicht manner ewéi 7,4% de Mount virdrun, esou de Statec.

Allerdéngs sinn d’Previsiounen, déi all 3 Méint matgedeelt ginn, no uewen ugepasst ginn. War een am Mee nach vu 5,8% Inflatioun fir dëst Joer ausgaangen, sou rechent een elo mat 6,6% fir dëst Joer.

Fir d’nächst Joer soll d’Inflatioun iwwerdeems mat 5,3% och méi héich leien ewéi déi 2,8%, vun deenen de Statec am Mee nach ausgaange war.

D’Hausse vun der Inflatioun ass virun allem duerch d’Hausse vun de Spritpräisser ugedriwwen. Als direkt Konsequenz vum Krich an der Ukrain, deen och méi laang dauert, ewéi een ufanks vum Joer nach gemengt hat.

De Staatsministère confirméiert, datt laut de Berechnunge vum Statec eng weider Indextranche am 4. Trimester vun dësem Joer erfale géing.

D'Regierung an d'Chamber haten awer decidéiert, datt no der Tranche vun Abrëll et bannent 12 Méint keng weider Tranche soll ginn. Falls no der verréckelter Tranche vu Juli nach eng virun Abrëll d'nächst géing erfalen, géingen d'Sozialpartner sech awer nach emol gesinn. D'Regierung huet dowéinst de Statec elo beoptraagt, fir déi éischt Woch vu September d'Inflatiounszuelen ze aktualiséieren. Op Basis dovunner kéint eng nei Tripartite aberuff ginn.

De Mëttwoch den Owend ass de Wirtschaftsminister Franz Fayot Invité um Plateau vun RTL Télé Lëtzebuerg, fir op d’Zuele vun e Mëttwoch ze reagéieren.

PDF: StatNews N°37 - Le taux annuel d’inflation en baisse de 7.4% à 6.8%

Offiziellt Schreiwes vum Statec

Au mois de juillet 2022, l'indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC, recule de 1.0% par rapport au mois précédent. Comme chaque année, ce repli s'explique par les réductions de prix offertes à l'occasion des soldes d'été. Les produits pétroliers reculent de 5.0% en un mois. En neutralisant les variations dues aux soldes et en excluant les produits pétroliers, les prix des autres biens et services progressent de 0.3%.

Certaines rubriques affichent de fortes baisses de prix en juillet en raison des soldes d'été. Ainsi, les prix de la division « articles d'habillement et chaussures » cèdent 12.1%. Dans une moindre mesure, les soldes influencent également d'autres rubriques, comme les articles d'ameublement (-4.2%), la bijouterie et l'horlogerie (-3.1%) ou les effets personnels (-1.8%). Ces baisses seront en général neutralisées le mois prochain, les indices de ces biens reviendront alors à leur niveau d'avant-soldes.

Le Statec prévoit une prochaine tranche indiciaire au 4e trimestre 2022 (03.08.2022)

En ce jour, le Statec a publié ses dernières prévisions économiques, soulignant la tendance inflationniste des derniers mois. L'inflation devrait ainsi atteindre 6,6% sur l'année 2022 et 5,3% en 2023 dans le cas où la guerre en Ukraine perdurait.

Il ressort également des calculs du Statec qu'une prochaine tranche indiciaire serait déclenchée au cours du 4e trimestre 2022.

L'accord entre le gouvernement et l'Union des entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP du 31 mars 2022 stipule que le gouvernement s'engage à convoquer une nouvelle réunion du Comité de coordination tripartite «au cas où la situation économique et sociale venait à s'empirer au cours de l'année 2023 ou une tranche indiciaire supplémentaire serait déclenchée en 2023».

Dans ce contexte, le Statec a été mandaté à mettre à jour ses prévisions pour la première semaine de septembre 2022. Sur base de cette évolution, une prochaine réunion du Comité de coordination tripartite pourrait être convoquée.