An den nächste Woche missten d'Leit ënnert d'Äerm gegraff kréien an dat bis an d'Mëttelschicht eran, sou d'Fuerderung vun déi Gréng.

D'Leit musse wéinst der Präisdeierecht beim Gas a Stroum direkt finanziell gehollef kréien. An zwar direkt an den nächste Wochen a bis an d'Mëttelschicht eran. Dat soten déi zwee Co-Presidente vun déi Gréng, d'Djuna Bernard an de Meris Sehovic e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz fir d'politesch Rentrée.

Si hunn ausgerechent, datt e Stot am Duerchschnëtt riskéiert, bis zu 2.400 Euro d'Joer Méikäschte ze hunn. D'Hëllef misst an där Gréisstenuerdnung sinn, mee och gestaffelt ginn, e bëssen ewéi bei de Steierkreditter, déi Enn Mäerz decidéiert goufen.

Och d'Betriber solle geziilt gehollef kréien, sou déi Gréng. Iwwert d'Detailer a wéi ee mat weideren Indextranchen ëmgeet, soll elo op der Tripartite diskutéiert an decidéiert ginn. Um Niveau vum Staatsbudget wier deene Grénge no Sputt do.

Si sinn awer géint Interventiounen op de Marchéspräis, mee an hiren Ae riskéiert een, mat Mesurë wéi Plaffongen d'Demande ze stäerken. De Problem wier, datt d'Demande méi staark wier wéi d'Offer an et misst een och spueren. Déi Gréng soten dowéinst, et wier och wichteg, an der Energietransitioun virunzekommen. An deem Sënn géingen d'Prozedure weider vereinfacht ginn.