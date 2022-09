Vu 14 Auer u sëtzt d'Regierung mat Vertrieder vu Gewerkschaften a Patronat zesummen, fir ze kucke wat géint déi héich Inflatioun ka gemaach ginn.

Dem nationale Statistiksbüro Statec no sinn d'Präisser am Gaangen esou staark ze klammen, datt an den nächsten 10 Méint tëscht 2 a 4 Indextranche géinge fälleg ginn. Dat zousätzlech zu där, déi vun dësem Summer op nächsten Abrëll verréckelt gouf.

"An extremen Zäite mussen extrem Moossname geholl ginn", huet den Energieminister dës Woch am Kloertext op der Télé ënnerstrach. Sou änlech huet de Staatsminister Xavier Bettel dat dës Woch op alle Fall ausgedréckt, wéi hien no de bilateralen Entrevuë mat Patronat a Gewerkschaften d'Press informéiert huet.

"The Sky is not the limit, mir kënnen och net riskéieren, datt mer an eng Situatioun kommen, wou mer déi finanziell Stabilitéit vum Land géifen a Fro stellen."

Wat d'Hëllefsmesuren um Enn solle kaschten, dat wollt oder konnt de Premier dës Woch nach net soen. Fest steet awer datt déi ëffentlech Schold net iwwer 30 Prozent vum PIB soll klammen. " Et steet am Koalitiounsaccord, datt mer net iwwer 30 géife goen."

De Premier wier do, fir dofir ze suergen, datt e Koalitiounsaccord agehale gëtt, seet de Xavier Bettel. Hie fäert fir den Triple A, am Fall, wou d'Schold ze héich gëtt.

"Et wier geféierlech, wa mer den Triple A géifen op d'Spill setzen. Dowéinst muss ee kucken, wéi vill Sputt een huet, mä mir sinn eis bewosst, datt mer an dëser Situatioun elo net Spuer-Fetischist sollt sinn."

D'lescht Joer louch déi ëffentlech Schold bei 24,4 Prozent. Fir d'Presidentin vum OGBL ass kloer, datt d'Leit elo dringend Hëllef brauchen. D'Gewerkschaft hält weider um Index fest. D'Situatioun bei den Entreprisen ass an den Aen vun der Nora Back net esou dramatesch, wéi alt emol gär behaapt géif.

"Mir hu 70 Prozent vun den Entreprisen, den Donnéeën no, déi soen hir Aktivitéit ass stabil. 70 Prozent! 20 Prozent soe si klëmmt. Dat heescht mir sinn nach bei 10 Prozent, déi soen, se hätte manner Aktivitéit. Wat d'Bichelcher mat de Commanden ugeet, soen 90 Prozent si hätten e volle Carnet an 10 Prozent méi e schwaache Carnet an net Null."

D'Patronat interpretéiert déi aktuell Situatioun liicht anescht. De President vun der UEL, de Michel Reckinger, huet an der Woch dës Froen opgeworf.

"Wat brauche mer, wie brauch wat, fir dass en duerch de Bësch kënnt, da kucke mer, wat eis dat kascht an da kucke mer dono, wéi mer dat finanzéieren. Ech hu gesot, den Index, dat ass wéi eng Aspegic kéint Kappwéi awer eis Ekonomie huet de Schësser."

Deemno geet et vun e Sonndeg un um Sennenger Schlass drëms, déi richteg Pëlle fir jiddereen ze fannen. Diskussiounen, déi méiglecherweis och fir Kappwéi suergen.