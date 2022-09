Zesumme spueren - zesummen halen, geet den Appell duer fir duerch de Wanter ze kommen?

Wéi héich klammen d'Präisser nach vu Gas a Stroum, wat bedeit et fir Stéit a Betriber, wou a wéi muss de Staat asprangen a wéi gerecht verdeelen? D'Diskussioun iwwert eng Energiekris an onbekanntem Ausmooss, wou kee weess, wéi laang se unhält, wat nach geschitt an déi eis all lo scho belaascht.

De Kloertext "Energiekris: Zesumme spueren, wéi a geet dat duer?" (15.9.22)

Eis Invitéë sinn



Claude Turmes

Minister fir Energie

Déi Gréng

© Eric Steichen

Alain Fürpass

Direkter SUDenergie

© Eric Steichen

Gilles Roth

Co-Fraktiounschef CSV

© Eric Steichen

Réné Winkin

Direkter FEDIL

© Eric Steichen

Carole Reckinger

Responsabel fir politesch Aarbecht Caritas

© Eric Steichen

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.