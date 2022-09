Déi aktuell Situatioun bei der Luxair, d'Aarbechtskonditiounen an och de Personal-Manktem. Dorëmmer geet et um Méindeg an der Aviatiounstripartite.

Ënnert anerem gëtt jo kritiséiert, datt d'Personal vill ze vill Aarbecht hätt, an datt eng enorm Flexibilitéit géif gefuerdert ginn. Iwwer Paie wäert haut net diskutéiert ginn, wéi de Mobilitéitsminister Bausch schonn am Virfeld erkläert huet. OGBL, LCGB an NGL-Snep organiséieren am Kader vun de Gespréicher haut, och eng Manifestatioun. Um 8.15 Auer de Moie goung et am Cortège vum Glacis, iwwert d'Rout Bréck bis bei de Mobilitéitsministère am Héichhaus. Dat huet dann och zu Perturbatiounen am Moiestrafic gefouert, nodeems déi Rout Bréck komplett fir den Trafic gespaart gouf. Virum Mobilitéitsministère halen d'Gewerkschaftsvertrieder aktuell hir Rieden. PDF: Ried vum Paul de Araujo (LCGB) am Kader vun der Manifestatioun © Domingos Oliveira / RTL Den Transportminister huet da matgedeelt, dass fir 11.30 Auer eng Pressekonferenz ugesat ass.

