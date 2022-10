Et gëtt nach keng Decisioun iwwer de geneeën Tracé vun der neier, ëmstriddener Héichspannungsleitung vu Creos.

Lëtzebuerg soll eng 380-Kilovolt-Leitung kréien, déi aus Däitschland kënnt an iwwer Boufer bis op Bartreng geet. Eng Ëmspannungsanlag ass an der Géigend vu Boufer/Allënster geplangt. Déi Leitung gëtt gebraucht, well déi aktuell Infrastruktur aus de 60er Joren de Stroumverbrauch, deen ëmmer weider klëmmt, laangfristeg net ka garantéieren.

De Projet ass schonn zanter enger Rei Joren am Gespréich an d'Ëmwelt-Impaktetüde sinn elo ofgeschloss.

Nodeems et vun Awunner aus de concernéierte Gemenge Kritik gouf, sinn e puer alternativ Tracéë festgehale ginn. Fir d'Leit an de betraffene Gemengen iwwert de Projet z'informéieren, organiséiert den nationalen Netzbedreiwer Creos Informatiounsversammlungen. Déi nächst ass en Donneschdeg den Owend (13.10.2022) um 18 Auer zu Steesel.