E Mëttwoch den Owend gouf géint 22.15 Auer eng Persoun bei engem Accident mat dräi Autoe schwéier blesséiert.

Op der N31 tëscht Esch a Keel huet een Automobilist et no engem Iwwerhuelmanöver um Keeler Potto net méi gepackt, rechtzäiteg op seng Spuer zeréckzekommen. De Chauffer ass frontal an de Géigeverkéier gefuer. Eng Automobilistin ass beim Accident schwéier blesséiert ginn a misst vun de Secouristen aus hirem Auto befreit ginn. No éischter Hëllef op der Plaz ass si an d'Klinik bruecht ginn. Den Accident gouf zu Protokoll geholl, de Verkéier war nom Accident zäitweis gestéiert. An der Nuecht op en Donneschdeg ass zu Dikrech op der Route d'Ettelbrück iwwerdeems eng Automobilistin kontrolléiert ginn, déi ze séier ënnerwee war. Am Gespréich hunn d'Polizisten du gemierkt, datt si gedronk hat. En Alkoholtest ass positiv ausgefall an et gouf eng Plainte géint si gemaach. Hire Fürerschäi konnt d'Fra awer behalen.