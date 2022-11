Tëscht en Dënschdeg an en Donneschdeg goufen zu Ettelbréck bei 7 Gefierer d'Fënsteren ageschloen.

Dës ware bei der Gare, um Parking "Däich", bei der Sportshal Franckie Hansen an um Boulevard Grande-Duchesse Charlotte geparkt. Ausserdeem gouf d'Fënster vun der Dier vun de Sanitäranlage vum Ettelbrécker Kierfecht ageschloen.

Schliisslech goufe géint 10.50 Auer e Mëttwoch de Moien d'Fënstere vun engem Auto an der Rue John F. Kennedy ageschloen an et gouf eng Posch aus dësem geklaut.

Wien Informatiounen zu dësen Tëschefäll huet, ass gebiede sech beim Policekommissariat vun Ettelbréck ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 84 1000 oder via d'Mailadress "police.ettelbruck[at]police.etat.lu".