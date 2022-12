De Proffesyndikat APESS huet wéineg Versteesdemech fir aner gewerkschaftlech Fuerderungen a punkto Handwierk.

AMELUX an SEW wëllen de Gesell op Premières- an de Meeschter op Bachelor-Niveau hiewen. Do wier ee kategoresch dogéint, seet d'APESS. De Bachelor wier eng dräi Joer laang Vollzäit-Formatioun op enger Uni oder Fachhéichschoul an hätt eng Première als Viraussetzung.

De Meeschterbréif wier dogéint eng dräi Joer laang Ausbildung an Owescoursen no engem DAP. Et wier eng éischt praxisorientéiert Formatioun an déi dräi Niveaue beim Diplôme d’aptitude professionnelle wiere gewollt.

Mat der Fuerderung vun der AMELUX an dem SEW géing d'Première der APESS no devaloriséiert ginn, wat de Schoulsystem "ad absurdum" féiere géif.