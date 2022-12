De Christian Turk hat ënnert anerem dem Educatiounsminister Claude Meisch reprochéiert, näischt Richteges an der Beruffsausbildung ze maachen.

D'AMET, déi der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP ënnersteet, distanzéiert sech an engem Communiqué vun den Aussoe vun eisem Invité vun der Redaktioun e Mëttwoch, dem Christian Turk vun der Amelux.

Deen hat ënnert anerem dem Educatiounsminister Claude Meisch reprochéiert, näischt Richteges an der Beruffsausbildung ze maachen. D'AMET hirersäits betount, et hätt een zanter Méint e "konstruktiven Austausch" mam Educatiounsminister an et géif ee kucken, zesummen no Léisungen ze sichen.

Och ass d'Ënnerorganisatioun vun der CGFP net der Meenung, datt en DAP-Diplom mat enger Première sollt gläichgestallt ginn.