E Mëttwoch de Moien ass den neie Gehälteraccord vun der Fonction publique an d'Opwäertung vum Handwierk Thema an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun".

D'Associatioun vun de Meeschteren am Enseignement Amelux huet sech am Februar dëst Joer gegrënnt, fir eng besser Unerkennung vum Handwierk an eng Opwäertung vun den Diplomer duerchzesetzen. Dat, wat am neie Gehälteraccord fir d'Fonction publique virgesinn ass, stellt d'Amelux absolut net zefridden, dat huet d'Associatioun e Méindeg an engem Communiqué och scho méi wéi däitlech gemaach.

U wéi enge Schrauwe misst dann hirer Meenung gedréit ginn, fir dem Handwierk an den Handwierker déi Unerkennung ze ginn, déi se verdéngen? A wat leeft nach ëmmer schif an der Beruffsausbildung? Dat froe mer de President vun der Amelux. De Christian Turk ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

