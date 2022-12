Zwee weider Stäck vum Parking ginn deemno um Donneschdeg op. 2023 sollen d'Aarbechten da komplett ofgeschloss sinn, mat 750 Parkplazen am ganzen.

Donieft wäerten d'Parkinger Fort Wedell a Fort Neipperg op der Gare vun en Donneschdeg un an der Woch 2 Stonne gratis sinn. De Weekend kann ee wéi och elo schonn, 4 Stonne gratis an deenen 2 Parkhaiser stoen.

Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um City Breakfast annoncéiert.

Schreiwes vun der Stater Gemeng

Ouverture de deux niveaux supplémentaires dans l’annexe du parking Knuedler

à partir du jeudi 22 décembre 2022

La Ville de Luxembourg tient à informer le public de l’ouverture de deux niveaux supplémentaires dans l’extension du parking souterrain Knuedler à partir du jeudi 22 décembre 2022.

Ainsi, les niveaux -2 à -5 de la nouvelle annexe, comptabilisant un total de 275 emplacements de parking, seront ouverts au public et s’ajouteront aux 108 emplacements du niveau -3, d’ores et déjà rénové et accessible, de l’ancienne partie du parking. Au total, 491 places de stationnement seront donc à disposition des clients dont quelque 290 emplacements réservés aux clients horaires. À noter que certaines finitions et dispositions provisoires seront achevées dans le courant des mois qui suivent, de même que les niveaux -2, -1 et 0 de l’ancienne partie du parking seront à leur tour complètement rénovés. La réouverture complète du parking Knuedler est prévue au courant de l’année 2023.

Quartier Gare

Parkings « Fort Neipperg » et « Fort Wedell » :

Prolongation des heures de stationnement gratuites à partir du 22 décembre 2022

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et visiteurs de la capitale d’une adaptation au niveau de l’action de mise à disposition d’heures de stationnement gratuites aux parkings situés dans le quartier de la Gare. Si actuellement les visiteurs des parkings peuvent profiter d’une heure de stationnement gratuite du dimanche au vendredi, ce seront les deux premières heures de stationnement qui leur seront offertes à partir du jeudi 22 décembre 2022. En ce qui concerne le stationnement les samedis, les quatre premières heures de stationnement demeureront gratuites.

Parkings concernés :

« Fort Neipperg » (43, rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxembourg)

« Fort Wedell » (1, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg)

Grâce à cette mesure, la Ville de Luxembourg vise à favoriser davantage le commerce et à garantir l’accessibilité du quartier Gare et de ses établissements notamment en vue des soldes d’hiver qui constituent un moment fort pour le commerce en ville et des travaux de réaménagement de la rue de Strasbourg qui débuteront en janvier 2023.