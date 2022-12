Géint 17 Auer en Dënschdeg den Owend hat en arméierte Mann e Bijoutier an der Rue Glesener an der Stad iwwerfall.

Duerno war hien zu Fouss an Direktioun vum Garer Quartier geflücht. De presuméierten Täter war grouss, däischter gekleet an hat e bloe Pullover un. E war tëscht 50 a 60 Joer al, hat e kuerze groe Baart a kuerz gro Hoer.

D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet a sicht den Ament no Zeien.

An dësem Zesummenhang sicht d'Police elo no engem Mann, deen den Täter op senger Flucht gesinn an dem Bijoutier gesot hat, a wéi eng Direktioun dëse fortgelaf war. Dësen a jidderee soss, deen Informatiounen iwwert den Tëschefall oder de presuméierten Täter huet, ass gebieden, sech um 113 ze mellen, respektiv beim Service de Police Judiciaire ënnert der Telefonsnummer 244-601110 oder via E-Mail.

Besonnesch ass d'Police op der Sich nom Zeien, deen dem Affer matgedeelt hat, wouhin den Täter geflücht ass.