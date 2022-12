De Gesetzesprojet 7995 gouf e Mëttwoch de Mëtten unanime an der Chamber ugeholl. Mat dësem soll d'Qualitéit vum Drénkwaasser weider eropgesat ginn.

Dofir ginn ënnert anerem d'Normen aktualiséiert an d'Sécherheetsstandarden erop gesat, fir proppert Drénkwaasser ze garantéieren. D'Lëscht mat potentielle schiedleche Substanze gëtt ugepasst.

Der grénger Deputéierter Jessie Thill no, géing et dorëms goen, d'Risike vun Ufank un ze minimiséieren.

Den Accès zum Waasser an d'Informatioun iwwert dëst solle verbessert ginn an et soll méi a punkto Preventioun vu Fuitte geschéien.

De Label "Drëppsi" soll Gemengen belounen, déi an dëser Saach eng Virreider-Roll spillen.