Géint 13.25 Auer en Donneschdeg de Mëtteg war et an engem Gebai an der Rue de la Vallée zu Äischen zu engem uergen Aarbechtsaccident komm.

Wéi d'Police mellt, hätt sech hei e Stéck vun engem Kamäin lassgeléist a wier op en Aarbechter gefall. De Mann gouf op der Plaz medezinesch versuergt an duerno mam Helikopter an d'Spidol transportéiert. Hie soll schwéier blesséiert sinn awer net a Liewensgefor schwiewen. D'ITM gouf iwwert den Tëschefall informéiert an et gouf e Rapport geschriwwen.