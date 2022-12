Nodeems d'Chamber am November d'Gesetz iwwert d'Konkurrenz ugeholl huet, huet de Wirtschaftsministère d'Membere vun der neier Autoritéit vereedegt.

De Konkurrenzrot gëtt vum éischte Januar un en Etablissement public an heescht dann d'Konkurrenz-Autoritéit. De President bleift de Pierre Barthelmé.

D'Konkurrenz-Autoritéit behält seng Büroen. D'Autoritéit kritt duerch dat neit Gesetz awer nees méi Moyenen, fir ze kontrolléieren, ob d'Konkurrenzreegelen agehale ginn. Dat ass zum Beispill de Verbuet vu Präisofsproochen oder dominante Positiounen um Marché. Alles wat deloyal Konkurrenz duerstellt.

Suite à l'adoption de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, le Conseil de la concurrence deviendra l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 2023. Dans ce contexte, le collège de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg a été assermenté en date du 22 décembre 2022.

Le président du collège, Pierre Barthelmé a été assermenté par Franz Fayot, ministre de l'Économie à compter du 1er janvier 2023. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants du collège ont ensuite été assermentés par le président de l'Autorité de concurrence.

Le collège de l'Autorité de concurrence, nommé pour une période de 7 ans, est composé comme suit:

Président:

• Pierre Barthelme

Vice-Président:

• Marco Estanqueiro

Conseillers effectifs:

• Sven Frisch

• Tom Mannes

• Mattia Melloni

• Jean-Claude Weidert

Conseillers suppléants:

• Pierre Calmes

• Théa Harles-Walch

• Thierry Hoscheit

• Christiane Junck

• Thierry Lallemang

• Anick Wolff

La nouvelle Autorité de concurrence fonctionnera sous la forme d'un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et administrative.

L'Autorité de concurrence appliquera la législation nationale et européenne relative à l'interdiction des ententes et des abus de position dominante. Au-delà de cette mission, l'Autorité est également chargée de la recherche et de la sanction des violations en matière de pratiques déloyales dans le domaine agroalimentaire ainsi que de l'analyse des relations entre les plateformes numériques et leurs utilisateurs professionnels.

L'Autorité de concurrence conservera les bureaux et les coordonnées du siège actuel du Conseil de la concurrence.