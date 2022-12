No enger Messerattack en Donneschdeg am Nomëtteg zu Bouneweg gouf am Appartement vum presuméierten Täter déi verstümmelt Läich vun enger Fra fonnt.

De presuméierten Täter, deen en Donneschdeg zu Bouneweg festgeholl gi war, ass e Freideg de Moien dem Untersuchungsriichter presentéiert ginn. Doropshin ass de 45-Joer-ale Mann wéinst Mord, Doudschlag a versichtem Doudschlag ugeklot an op Suessem bruecht ginn. D'Läich, déi am Appartement zu Bouneweg fonnt gouf, wier verstümmelt, heescht et an engem Schreiwes vum Stater Parquet. D'Doudesaffer wier awer identifizéiert ginn. Déi 32-Joer-al Fra wier awer net Famill mam presuméierten Täter. D'Enquête leeft weider. D'Schreiwes vum Parquet Ajout au communiqué du parquet de Luxembourg du 22 décembre 2022 en relation avec une agression et la découverte d’un cadavre humain à Bonnevoie (23.12.2022) Dans le cadre de l’enquête en relation avec une agression au couteau et la découverte du corps d'une femme dans un immeuble à Bonnevoie, le suspect a été présenté ce matin au juge d'instruction. Suite à l’interrogatoire, l'homme de 45 ans a été inculpé entre autres d’assassinat, de meurtre, et de tentative de meurtre. Le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt et l’intéressé a été transféré à la maison d'arrêt de Sanem. Le corps retrouvé hier dans l'appartement à Bonnevoie, qui avait été partiellement démembré et mutilé, a pu être identifié dans l'intervalle. Il s'agit d'une femme de 32 ans qui n'a aucun lien familial avec le suspect. L'enquête de la police judiciaire se poursuit. Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente. Links No Aggressioun zu Bouneweg: Police fënnt Läich an engem Appartementshaus, Täter gouf festgeholl