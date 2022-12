Zu Bouneweg gëtt et den Ament e gréisseren Asaz vu Police a Parquet.

D'Autoritéiten wieren am Nomëtteg alertéiert ginn, heescht et. D'Autosfuerer ginn den Ament och deviéiert.

Eisen Informatiounen no, handelt et sech ëm eng Aggressioun. Weider Detailer sollen nach am Laf vum Owend vum Parquet kommen.