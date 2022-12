De 24. Dezember gouf der Police géint 23.40 Auer eng verdächteg Persoun an der Rue Gabriel Lippmann zu Bouneweg gemellt.

Wéi d'Beamten de Mann kontrolléiert hunn, hu si 18 Gramm Haschisch bei him fonnt. An der Suite huet d'Police erausfonnt, datt de Mann déi séchergestallten Droge bei enger Fra, déi do wunnt, kaf goufen. Wéi si d'Wunneng vun der Fra duerchsicht hunn, goufen 0,5 Gramm Methamphetamine, ronn 300 Gramm Haschisch, eng gréisser Zomm Boergeld an divers Drogenutensilie fonnt.

D'Drogen, d'Boergeld, 3 Handyen, ee Laptop an een Tablet goufe saiséiert an déi presuméiert Drogendealerin gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum de 25. Dezember virun den Untersuchungsriichter.