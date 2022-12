Wärend villes, wat ugeplanzt oder ausgeséint gouf, ferm Problemer hat, war et fir d'Quetschen, d'Mirabellen an d'Kiischten e gutt Joer.

Den immens waarme Summer an dat generellt éischter dréchent Joer haten kloer en Impakt op eis Landwirtschaft.

D’Administratioun vun den technesche Servicer an der Agrikultur (ASTA) an hire Meteodéngscht AgriMeteo suivéieren dat, an hu festgestallt, dass villes, wat ugeplanzt oder geséint gouf, 2022 ferm ze struewelen hat. Virun allem de Wanterweess, d’Gromperen, d’Summerkären, de Mais oder ganz einfach och d’Wisen an d’Grasweede fir d’Béischten hätte besonnesch gelidden.

D’Äppel- a Bierenzuucht wier am Joer 2022 éischter moer ausgefall, wougéint et awer anstänneg Erträg bei de Quetschen, Mirabellen a Kiischte gouf, ass am Joresbilan ze liesen.

An duerch wéineg Reen a waarm Temperaturen huet d’Drauwelies un der Musel och schonns den 22. August ugefaangen, ee Mount méi fréi wéi soss. De Millésime 2022 wier zwar gutt, mä vun der Quantitéit hir, wäert et manner Wäin ginn wéi gewinnt.

D'Schreiwes vum Agrarministère

AgriMeteo : 2022 l'année la plus chaude jamais enregistrée, signe d'un réchauffement climatique documenté au Luxembourg depuis 1838 (27.12.2022)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

PDF: Erklärungen a Beispiller als Grafiken

AgriMeteo, le service météorologique national de l'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA) du ministère de l'Agriculture, annonce que sur base des données météo analysées jusqu'au 26 décembre inclus, l'année 2022 s'avère être l'année la plus chaude, jamais enregistrée depuis 1838, ex aequo avec 2020. 2022 a aussi été marqué par un manque de pluie prolongé qui a plongé le pays dans une sécheresse sans précédent. Ces extrêmes témoignent d'un changement climatique de longue date qu'AgriMeteo observe au Grand-Duché depuis 1838 grâce aux mesures pointues d'un réseau de 36 stations météo.

Chaleur record

Avec une moyenne record de 10.9°C, la température annuelle dépasse de 1.0°C la moyenne de référence 1991-2020. Tout au long des saisons, des vagues de chaleur et pics de température ont réchauffé le Grand-Duché.

• Hiver 2022 : température moyenne (3.4°C) : +1.3°C,

• Printemps 2022 : température moyenne (9.8°C), excès entre +0.3 et +0.8°C,

• Eté historique 2022 : température moyenne 19,3°C, maximale 36°C, deuxième été le plus chaud jamais mesuré. Records de 60 journées estivales (plus de 25°C) et de 20 pics de température (plus de 30°C),

• Automne 2022 : température moyenne de 11.1°C, quatrième automne le plus chaud jamais mesuré, excès entre +1.3 et +1.6°C.

Sécheresse des sols prolongée



L'année 2022 est aussi marquée par une longue période de sécheresse des sols. Le niveau des précipitations est déficitaire par rapport à la normale climatique. En particulier, l'été 2022 a été le plus sec depuis 1921, juillet enregistrant un déficit de pluie de -92% et août de -65%. Ajouté aux vagues de chaleur, le manque de pluie prolongé a entravé le bon développement des cultures agricoles.

En analysant la période de référence 1991-2020, AgriMéteo a observé un fort gradient du nord-ouest au sud-est, avec un maximum de précipitations annuelles (1022,2 mm) à Roodt, et un minimum (711,8 mm) à Remich (graphique 1). Ceci montre bien qu'une analyse climatique différenciée du Luxembourg ne peut se faire moyennant une seule station météo, mais à travers un réseau d'observations dans le pays.

Le changement climatique au Luxembourg documenté par AgriMeteo

Force est de constater que l'accélération des records de chaleur et des périodes de sécheresse est causée par l'intensification du réchauffement climatique, que le service météorologique AgriMeteo observe déjà depuis 1838, et actuellement à travers les données collectées par 36 stations météo couvrant toutes les régions.

Grâce à ce réseau dense de mesures pointues, et une période d'observation record de 180 années, le service météorologique de l'ASTA est outillé pour mettre en perspective l'évolution du climat, y inclus en différenciant les régions du Luxembourg.

AgriMeteo documente le changement climatique par les évolutions suivantes :

• Le changement climatique causé par l'humain a fait augmenter les températures de 1,5°C entre 1861-1890 et 1991-2020 (graphique 2).

• Les 10 années les plus chaudes sont toutes dans la période 2002-2021.

• Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que celles d'avant, et cela depuis 1840.

• La sécheresse a significativement augmenté entre avril et novembre au fil des années.

• Entre 1991 et 2020, 10 mois (à l'exception de décembre et janvier) présentent un risque régulier de sécheresse, alors qu'avant (1961-1990), ce risque était juste plus élevé en juin et juillet (graphique 3).

« Sans l'effet du changement climatique, la sécheresse du sol aurait été environ 3 à 4 fois moins probable, et les vagues de chaleur estivale moins intenses » conclut Andrew Ferrone, chef du service météorologique et chef de la délégation luxembourgeoise auprès du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en faisant référence à l'analyse des experts du World Weather Attribution pour l''Europe centrale et occidentale.

Impact sur l'agriculture

Au Luxembourg, le développement de certaines cultures agricoles a été plus ou moins impacté au fil de saisons 2022. Les cultures du blé d'hiver, des céréales d'été, des pommes de terre et surtout les cultures fourragères comme le maïs ainsi que les prairies et les pâturages ont fortement souffert. Les cultures maraîchères ont certes bénéficié d'une longue saison, mais au prix d'une irrigation continue et onéreuse. Dans la fruiticulture, les récoltes étaient bonnes pour les cerises, mirabelles et prunes, mais mitigées pour les pommes et les poires. La récolte de maïs a été très précoce. Idem au niveau de la viticulture : les vendanges historiquement précoces ont commencé le 22 août, un mois plus tôt que la normale, avec un excellent millésime, mais des quantités revues à la baisse.

Le ministère de l'Agriculture aide le secteur à s'adapter aux aléas du changement climatique, à travers projets de recherche, d'innovation, conseils agricoles, projets pilotes et les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques (AEC) du Plan Stratégique 2023-27.

Le bulletin météorologique final de l'année (1.1. - 31.12.2022) sera publié le 2.1.2023 sur www.agrimeteo.lu.