Iwwerdeems deelt d'Santé mat, dass d'Zuel vun de Leit, déi sech mat der normaler Gripp infizéiert hunn, staark geklommen ass.

An der Woch vum 19. bis den 25. Dezember waren 1.656 Persoune positiv getest ginn, dozou kommen nach 1.073 Reeinfektiounen. Déi Woch virdru waren et nach 1.464 nei Fäll an 1.110 Reinfektiounen.

Bannent der leschter Woch waren 8 Doudesfäll a Relatioun mam Covid-19 ze bekloen. D'Altersmoyenne vun de verstuerwene Persounen louch bei 83 Joer

38 Persoune koumen d'lescht Woch wéinst hirer Covid-Infektioun an d'Spidol, géint 39 d'Woch virdrun. 2 Mënsche louchen d'lescht Woch mam Covid-19 op enger Intensivstatioun.

An der Woch vum 19. bis de 25. Dezember goufe 778 Dosisse vum Corona-Vaccin gesprëtzt. 14 Persoune kruten eng éischt Dosis an 12 kruten hir zweet Dosis. Bei de Boosteren krute 70 Persounen hir éischt, 647 hir zweet a 35 hir drëtt Dosis. Zu Lëtzebuerg hu 474.898 Persounen e kompletten Impf-Schema. Dat sinn 79 Prozent vun der Populatioun, déi ka geimpft ginn.

Den Impfzenter an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg an der Stad ass nach bis den 2. Januar d'nächst Joer zou. Et gëtt awer e Pop-Up-Impfzenter um éischte Stack vum Akafszenter op Esch-Belval. Deen ass all Freide vun 10 Auer moies bis 4 Auer owes op, ausser den 30. Dezember.

Iwwerdeems ass d'Zuel vun de Leit, déi sech d'lescht Woch mat der normaler Gripp infizéiert hunn, staark geklommen. Dat op 2.551 géigeniwwer 1.383 an der Woch virdrun. Dat ass eng Hausse vu 84 Prozent-

Offiziellt Schreiwes

Infections respiratoires: Rétrospective de la semaine du 19 au 25 décembre 2022

Communiqué par : ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) À compter d'aujourd'hui, la rétrospective hebdomadaire vous donnera un aperçu plus large sur les virus respiratoires en général: dont la COVID-19 et la grippe (virus de l'influenza).

COVID-19

Pour la semaine du 19 au 25 décembre, le nombre de personnes nouvellement positives à la COVID-19 a augmenté à 1.656 cas par rapport à 1.464 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 1.073 réinfections, soit 39,3% de l'ensemble des personnes testées positives contre 1.110 (43,1%) la semaine précédente.

8 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 83 ans.

Dans les hôpitaux, 38 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 39 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 2. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 67 ans.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 19 décembre au 25 décembre 2022, 778 doses ont été administrées: 14 personnes ont reçu une première dose, 12 ont reçu une deuxième dose, 70 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 647 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 35 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 0 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 26 décembre à 1.292.710.

474.898 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

Pop-up vaccination à Esch-Belval

Afin de faciliter la possibilité de se faire vacciner, un pop-up vaccination est ouvert les vendredis 6, 13 et 20 du mois de janvier 2023 de 10 à 16 heures à Esch-Belval dans le centre commercial Belval Plaza au 1er étage.

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées dans le rapport REVILUX sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/publications/.

Actuellement les variants Omicron BQ.1 sont majoritaires représentant 58.8% en semaine 49.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Le prochain résumé est prévu pour le mardi 3 janvier 2023 et il contiendra les données concernant les semaines 51 et 52.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.

Grippe

Pour la semaine du 19 au 25 décembre, le nombre de cas de grippe (influenza) déclarés par les laboratoires a augmenté à 2.551 cas à 1.383 cas à la semaine précédente, soit une augmentation de 84% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas de grippe dépasse actuellement le pic de la vague de grippe du printemps de cette année.

Le département de microbiologie du LNS, en collaboration avec la Direction de la santé et un réseau de médecins-généralistes et de pédiatres sentinelles répartis dans tous le pays, réalise chaque année la surveillance sentinelle de la grippe.

Les données relatives à la sentinelle de la grippe sont publiées dans le rapport REVILUX sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/publications/.