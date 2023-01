Kuerz no 1 Auer e Sonndeg an der Nuecht krut eng Persoun op der Rocade de Bonnevoie an d'Bee geschoss.

Si gouf op der Plaz medezinesch versuergt an duerno an d'Spidol transportéiert. D'Police hat eng Enquête an d'Weeër geleet a konnt dee presuméierten Auteur vum Schoss ermëttelen.

Dëse gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter. Dësen huet en Haftbefeel verhaangen.

Weiderhi krut d'Police e Sonndeg um Mëtternuecht gemellt, dass 3 maskéiert Persounen no engem Abroch an en Akafszenter um Kierchbierg op der Flucht wieren. Am Kader vun enger Enquête, war der Police e verdächtegen Auto op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz op der A1 opgefall.

Wéi de Chauffer vum Auto, d'Poliziste gesinn hat, hat hien den Auto gestoppt a war zu Fouss an de Bësch nieft der Autobunn geflücht. Eng Partie Beamten an en Hondsmeeschter haten de Bësch doropshin duerchsicht a konnten de Mann no kuerzer Zäit stellen. Dëse gouf op Uerder vum Parquet festgeholl. Hie koum e Méindeg virun den Untersuchungsriichter, deen en Haftbefeel verhaangen huet. Am Auto konnten iwwerdeems eng Partie geklaute Géigestänn séchergestallt ginn.