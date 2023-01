De Service d'économie rurale seet fir 2022 eng Hausse vu 67% fir d'Resultater am Secteur viraus. D'Situatioun bleift awer virun allem fir 2023 fragil.

Dat läit virun allem drun, dass landwirtschaftlech Produite méi deier gi sinn, virop d'Zuchpäerd Mëllech. Och de spuersamen Ëmgang mat Fudder an Dünger hat e positiven Impakt, grad ewéi d'Manéier, wéi d'Betriber an d'Regierung mat der Kris ëmgaange wären, esou de Landwirtschaftsministère.

D'Wënzer hu wéinst der Dréchent allerdéngs keng besonnesch gutt Recolte gehat. Hiert finanziellt Resultat ass viraussiichtlech ëm 15 Prozent an der Baisse.

2022 kéint deemno e positiivt Joer gewiescht sinn. Wéinst der Volatilitéit vun den Energiepräisser an deene vum Fudder fir d'Béischten annoncéiert sech 2023 awer méi schwéier. Den nationale Secteur ass ëmmerhi gebonnen un d'Entwécklung vum weltwäite Marché an deemno u geopolitesch a klimatesch Changementer.

Hei den offizielle Communiqué

Résultats agricoles 2022 en hausse prévisionnelle, mais perspectives 2023 incertaines face à la volatilité des marchés agricoles et des entrants (10.01.2023)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen, s'est réuni le lundi, 9 janvier avec des représentants des filières agricoles et de la transformation agro-alimentaire pour analyser les résultats du secteur agricole en 2022 et pour refaire le point de l'évolution actuelle des marchés agricoles. Il s'agit de la 4e réunion de concertation depuis le début de la guerre en Ukraine.

Baisse des résultats agricoles de 10% en 2021

Sur base des chiffres du réseau de comptabilité agricole national, le Service d'économie rurale (SER) a présenté les résultats définitifs de l'année 2021 et une prévision pour 2022. Le résultat d'exploitation des entreprises agricoles luxembourgeoises a baissé de 10% en 2021 par rapport à l'année 2020, toutes filières agricoles confondues, suite à l'envolée des prix de l'énergie, des semences, des engrais et l'alimentation du bétail lors du dernier trimestre 2021.

Les chiffres se basent sur les résultats de production agricole de 521 exploitations qui participent au réseau de comptabilité agricole du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et sont extrapolés aux 1.316 entreprises agricoles principales du Grand-Duché de Luxembourg.

Résultats prévisionnels 2022 en hausse, mais situation fragile et volatile pour 2023

Guerre en Ukraine, envolée des cours des produits agricoles, mais aussi augmentation des coûts de l'énergie et des entrants: 2022 est une année exceptionnelle pour le secteur de l'agriculture qui a bien géré cette année de crise.

Le SER prévoit une hausse des résultats d'exploitation moyens de 67%, toutes filières confondues.

Cette situation exceptionnelle s'explique

• par la hausse des prix des produits agricoles, en particulier du lait, locomotive de l'agriculture luxembourgeoise, qui génère plus de 40% de la valeur totale de production agricole du pays;

• par une gestion parcimonieuse des stocks existants de fourrages et d'engrais organiques en combinaison avec une utilisation d'intrants extrêmement raisonnée ;

• et par la bonne gestion de crise, à la fois du côté des exploitants agricoles et du gouvernement.

Néanmoins, la viticulture a subi une baisse de la quantité de production suite à la sécheresse prolongée et souffre d'une diminution de 15% du résultat d'exploitation prévisionnel.

Si le résultat global 2022 s'annonce positif, Claude Haagen met en garde contre de fausses conclusions et une situation volatile fragile: «La hausse des résultats de l'agriculture 2022 est marquée par l'augmentation des prix des produits agricoles (lait, céréales, viande bovine et porcine) d'un côté, mais le secteur reste sous pression face à la volatilité et l'envolée des prix de l'énergie, de l'engrais, et de l'alimentation du bétail de l'autre côté. Les disparités s'annoncent aussi marquées entre les filières et les types d'exploitations.»

Le ministre rappelle que l'agriculture est soumise aux cours des marchés mondiaux, volatiles face au moindre changement de donne géopolitique et au dérèglement climatique. Comme en 2022, le résultat de chaque exploitation dépendra certes aussi en 2023 de la date d'achat des intrants et de la situation du marché lors de la vente de son produit, l'imprévisibilité persistera. Voilà pourquoi une gestion de crise prudente reste d'actualité.

Claude Haagen restera en échange permanent avec le secteur agricole et avec celui de la transformation agroalimentaire pour pouvoir réagir rapidement le cas échéant.