D'Regierung wëll klengen a mëttelgrousse Betriber hëllefen, manner CO2 auszestoussen an allgemeng manner Ressourcen ze verbrauchen.

Dowéinst hunn den Dënschdeg de Moien net manner wéi 4 Ministeren de sougenannte Klimapakt fir Betriber virgestallt. Hei géifen d'Initiativen an Hëllefe vun de Ministèrë fir Ëmwelt, Wirtschaft, Mëttelstand an Energie regroupéiert an d'Betriber individuell berode ginn, wéi d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring erkläert.

D'Joëlle Welfring

"Et geet hei also drëm, net nëmme finanziell Ënnerstëtzung, déi mer schonn hunn, méi kloer duerzeleeën, mee et geet och drëm, en Encadrement unzebidden, eng ganz kloer Berodung. Well nëmmen dann, wann ee grad bei klengen a mëttel Betriber wierklech de Kümmerer gëtt, an och do hu mer wierklech mat der Luxinnovation an och mat der Klima-Agence Leit mat Erfarung dediéiert, déi sech wäerten ëm d'Betriber këmmeren, fir do Offeren, fir ze dekarboniséieren, unzebidden. Et geet hei drëm, aus de fossillen Energien erauszeklammen, Alternativen ze proposéieren, awer och Kreesleef ze schléissen. Well och Ressourcëschutz ass Klimaschutz a Klimaschutz ass eisen Zukunftsschutz. Dat heescht, et geet wierklech drëm, a verschiddene Richtungen hei gemeinsam ze schaffen."

Ouni déi ronn 36.000 kleng a mëttelstänneg Betriber géif et Lëtzebuerg nämlech net geléngen, seng Klimaziler bis 2030 anzehalen, wéi de Mëttelstandsminister Lex Delles betount.

De Lex Delles

"Ebe grad ouni dës Betriber alleguerten ass et net méiglech oder schwéier virstellbar, en effikasse Klimaschutz kënnen ze maachen, et sinn nämlech grad déi kleng Betriber, déi engersäits d'Wäermepompelen installéieren, déi d'Fassaden isoléieren oder awer och Solarpannelen opriichten. Op där anerer Säit hu mer awer grouss Erausfuerderungen an de Froen, fir Produktiounsprozesser ze dekarboniséieren, respektiv Halen a Gebaier ze dämmen an awer och d'Mobilitéit vun all deenen klenge Betriber eng Kéier op de Leescht ze huelen an ze kucken, fir se kënne méi klimafrëndlech ze organiséieren."

Et wier eng schwiereg Zäit fir d'Betriber an dowéinst wier et fir si och e wichtege Moment, fir déi richteg Investitiounsdecisiounen ze huelen, esou nach den Energieminister Claude Turmes. A mam Klimapakt sollen de Betriber dës Decisiounen esou einfach wéi méiglech gemaach ginn.