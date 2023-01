Mam neie Rekter, dem gebiertegen Dortmunder Jens Kreisel huet d’Uni Lëtzebuerg grouss Ambitiounen.

Den neie Rekter op der Uni.lu - Reportage Sabrina Backes

Et wéilt ee gären eng Fuerschungsuniversitéit ginn an op interdisziplinär Fuerschungsgruppen setzen. De studéierte Physiker steet zanter dem 1. Januar un der Spëtzt vun der Uni.lu a wëll sech op verschidde Beräicher fokusséieren.

Engersäits wier dat de Beräich Medezin a Gesondheet. De Jens Kreisel: "Wir haben ein Bachelorstudium angefangen, da kommen dieses Jahr die erste Studenten, die einen Abschluss gemacht haben. Die können im Ausland ihr Studium weiterführen. Dann werden wir spätestens im Jahr danach evaluieren lassen von außen, wie die Qualität dieses Bachelorstudiums ist und aufgrund dieser Evaluierung werden wir gemeinsam mit der Regierung die Entscheidung fällen, ob wir das weiterführen und ob wir den Schritt in eine Masterausbildung wagen."

Den Accent soll donieft op d’Fuerschung an der Allgemengmedezin, Onkologie a Neurologie geluecht ginn. Anerersäits wéilt een sech am Beräich Nohaltegkeet méi staark als Uni Lëtzebuerg engagéieren. Dofir wéilt een en interdisziplinären Zentrum opmaachen.

Hei wier een nach op der Sich no Leit a passende Sujeten an deem Beräich, sou den neie Rekter: "Wir haben uns ganz konkret dazu entschieden, dass nicht top-down zu entscheiden, ob wir das auf das Klima oder die Biodiversität zu beziehen. Oder ob wir es auf Smart Agriculture oder circular economy machen. Ich glaube all diese Themen sind wichtig für Luxemburg aber der Punkt, der den Unterschied macht, ist ein wirklich gutes Konzept zu haben und dieses Konzept von Ronaldo verwirklichen zu lassen, also von einer internationalen Spitzenkraft. Leute machen den Unterschied und deswegen haben wir den Schritt gewagt und gesagt, wir machen einen Ideenwettbewerb."

De Jens Kreisel hält drop, datt déi verschidden Ambitiounen vun der Uni och iwwer konkret Projeten ëmgesat ginn. Dëst andeems Leit aus verschiddene Beräicher wéi zum Beispill der Physik, der Medezin oder der Ekonomie sech kënne mat abréngen.