De Remboursement vun der Psychotherapie huet keng legal Basis. Zu där Conclusioun kënnt de Staatsrot a sengem Avis.

Nodeems d'Federatioun vun de Psychotherapeuten an d'Gesondheetskeess sech net iwwert d'Tariffer an d'Modalitéite vum Remboursement eens gi waren, hat de Sozialminister Claude Haagen decidéiert d'Montanten, mat deenen eng Stonn Psychotherapie rembourséiert gëtt, per groussherzoglechem Reglement festzeleeën. Dëst Reglement huet de Staatsrot elo ënnert d'Lupp geholl. Déi héich Kierperschaft kënnt zur Conclusioun, datt de Reglement de gesetzleche Kader op dee sech baséiert gëtt, also den Artikel 64 vum Code vun der Securité sociale, depasséiert. Dem Sozialminister säi Projet hätt domat keng legal Basis a wier doduerch net am Aklang mat der Verfassung.

De Staatsrot mécht iwwerdeems drop opmierksam, datt am Mediatiounsprozess, sou wéi d'Gesetz et virgesäit, de Mediateur e Procès-verbal mécht, wann d'Mediatioun no 3 Méint gescheitert ass. Hei hätt de Mediateur awer schonn en ofschléissende Rapport gemaach iert dës 3 Méint eriwwer waren.

Wat elo geschitt ass nach onkloer. De Minister kéint sech theoretesch iwwert den Avis vum Staatsrot ewechsetzen, vue datt et e groussherzoglecht Reglement ass, huet dat och keen Impakt drop, wéini et a Kraaft trëtt. Den Tarif fir eng Psychotherapie-Seance soll doran op 144 Euro pro Stonn festgeluecht ginn.