Gesondheet, Klima, Finanzen an Bildung: Véier Themen, déi fir eng Gesellschaft wichteg sinn, virun allem well se permanent am Wandel sinn.

Déi richteg, ganz individuell Therapie fir de Patient zum Beispill. Oder e Finanzsecteur, deen a Saachen Digitaliséierung um héchsten Niveau ass. Et si politesch Defien, fir déi d‘Regierung sech och Léisunge vun der Fuerschung erwaart. Ëmmerhin fléissen hei zu Lëtzebuerg tëscht zejoert an 2025 iwwer 1,7 Milliarden Euro d‘Recherche. Den zoustännege Minister Claude Meisch ass der Meenung, dass ee sech dofir och e gewëssene gesellschaftleche Retour vun deem Secteur erhoffe kann. Zesumme mam Fonds National de la Recherche gi véier Excellenzzenteren (NCER) geschaaft a mat bis zu 60 Milliounen Euro finanzéiert, wou d‘Fuerscher vun uewen erof konkret Missioune kréien. Zwee, ee fir d'Medezin an ee fir d'FinTech, schonn am Mäerz. 15 Millioune pro Excellenzzenter si virgesinn. Mat deem Budget sollen och international unerkannte Fuerscherinnen a Fuerscher an de Grand-Duché gelackelt ginn. Éischt Resultater kann ee sech no 5 bis 8 Joer erwaarden, esou d‘Martine Reicherts, Presidentin vum FNR. Zwar sinn d‘Themefelder vun uewen erof decidéiert ginn, d‘Chercheure sinn awer komplett fräi an hirer Methodologie, betount den FNR-Generalsekretär Marc Schiltz. Wëll soen: Si kënnen entscheeden, wéi ee Wee si wielen. An der Constellatioun gouf zu Lëtzebuerg schonn erfollegräich gefuerscht. 2015 war e Pilotprojet vun engem Excellenzzenter fir Parkinson lancéiert ginn. D‘Equipe vu Fuerscher hätt do Resultater virzeweisen, déi international vu groussem Notze waren.