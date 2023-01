Een Dag virum Agrarsommet am Sennenger Schlass kritiséieren d'Lëtzebuerger Ëmweltorganisatiounen, datt se net invitéiert goufen.

Greenpeace, Mouvement Ecologique, natur&ëmwelt, SOS Faim, d'Vereenegung fir Biolandwirtschaft an de CELL. Si bedaueren an engem gemeinsame Communiqué e Mëttwoch, datt d'Regierung op en Neits d'Diskussioun iwwert de Gebrauch vun honnerte Milliounen Euro u Steiergelder op eng Diskussioun mat de klasseschen Interessi-Vertrieder vun der Landwirtschaft géing begrenzen, woubäi den Ëmweltorganisatiounen no d'Agrarpolitik enk mat de Froe vu Klima- Biodiversitéit a Konsumenteschutz geknäppt wier.