Den Equiliber tëschent dem berufflechen an dem private Liewen gëtt ëmmer méi wichteg an de Salaire ass net méi dee wichtegste Facteur fir en Employé.

Zu där Conclusioun kënnt d'Berodungs- an Investmentfirma "Jones Lang LaSalle" an engem Sondage, deen ënnert anerem zu Lëtzebuerg gemaach ginn ass.

Den Immobiliespezialist mécht och reegelméisseg e Bilan iwwert d'Bürosfläch déi an engem Land zur Verfügung steet an och déi Chiffere goufen e Mëttwoch virgestallt.

Just 3 an en hallwe Prozent vun de 4,5 Millioune Metercarré Bürosfläch, déi et zu Lëtzebuerg ginn, sinn nach fräi, mä zejoert gouf 43 Prozent manner Bürosfläch hei am Land nei verlount, wéi am Rekordjoer 2021. Iwwerhaapt stellt den Immobiliespezialist fest, datt et duerch d'Pandemie e Changement an der Organisatioun vun der Aarbecht gëtt.

Vill Betriber géifen den Ament zum Beispill doriwwer nodenken, e méi klenge Siège social an der Stad ze hunn, wou dann nëmmen nach en Deel vun der Ekipp schafft. De Rescht géif dann op enger Plaz an der Peripherie schaffen, déi méi accessibel an och méi bëlleg wier. Wat elo méi gesicht gëtt, Bürosgebaier am Zentrum oder ronderëm d'Stad wier ënnerschiddlech, esou den Lofti Behlouli vun Jones Lang LaSalle:

"Verschidde Banken zum Beispill, soen, si wéilten an der Stad sinn, well do och hier Cliente sinn. Aner Entreprisen soen, si missten net matzen an der Stad sinn, well se hiren Employéen zum Beispill eng besser Mobilitéit wëlle bidden. Dofir installéiere si sech méi no bei der Grenz oder ronderëm d'Stad. Och well de Käschtepunkt do méi intressant ass."

Do ginn et effektiv grouss Ënnerscheeder. An der Stad kascht et an der Moyenne de Mount 53 Euro, ouni TVA, fir e Metercarré Bürosfläch ze lounen an der Peripherie sinn et knapp 24 Euro.

Wéi een op seng Schaff kënnt ass och eng Prioritéit vun den Employéen. Iwwerhaapt hunn d'Prioritéite vun de Leit, déi schaffe ginn, sech geännert. E Firmenauto an eng gewësse Paie stinn net méi als éischt op der Lëscht, stellt d'Emna Rekik fest. Si huet zu Lëtzebuerg an an der Belsch eng Etüd doriwwer gemaach.

" Haut geet et wierklech drëm sech gutt ze fillen, e besseren Equiliber a sengem Liewen ze hunn, Accès zur Gesondheet ze hunn, ënnerstëtzt ze ginn an seng Aarbecht unerkannt ze kréien. Dat ass méi wichteg ginn."

D'Salariéeë géife sech och erwaarden, datt hir Entreprise hybrid Aarbecht ënnerstëtzt. Quitt, datt de Büro fir Employéen aus dem Grand-Duché weiderhin eng wichteg Plaz bleift. Den Teletravail gëtt schonn als wichtegen Acquis gesinn, mä mat engem Dag d'Woch läit Lëtzebuerg wäit ënnert der globaler Moyenne. Déi läit bei 2,3 Deeg d'Woch.