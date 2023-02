E Sonndeg huet d'Police zwee Permisen agezunn, well d'Chaufferen ze déif an d'Glas gekuckt hunn. A Clausen gouf et iwwerdeems een Iwwerfall.

Géint 19.45 Auer gouf der Police eng Automobilistin gemellt, déi op der A7 mat hirem Gefier géint d'Leitplanken an eng Mauer gerannt an dono weidergefuer ass. Eng Policepatrull huet d'Fra an dat beschiedegt Gefier e bëssi méi spéit op enger Tankstell fonnt. Den Alkoholtest war positiv an de Fürerschäi gouf agezunn.

An der Avenue de Luxembourg zu Uewerkäerjeng ass ee Chauffeur enger Patrull duerch säin onséchere Fuerstil opgefall. Wéi si de Mann kontrolléiert hunn, sinn de Beamten Unzeeche vun Alkoholkonsum opgefall. Well d'Resultat vum Alkoholtest positiv war, ass de Permis fort an den Auto gouf confisquéiert.

Géint 19.15 Auer sinn zwou Persounen zu Clausen vun dräi Täter iwwerfall ginn. D'Affer goufen no Boergeld gefrot, wéi si Nee gesot hunn, goufe si attackéiert an op de Buedem gestouss. Hinne goufen divers Wäertgéigestännm, dorënner zwee Handyen a Boergeld geklaut. Eng Sich no den Täter blouf ouni Resultat. Eng Enquête gouf ageleet.